¿De UFC a WWE? Jorge Masvidal: «Voy a torturarlos»

“Amo tanto este deporte, lo amo tanto. Lloré durante muchos días después de retirarme. No porque esté tan dolido, solo porque amo este deporte. Desde los 11, 12 años, esto es todo lo que hice: es tanto amor y pasión en mi corazón, así que nunca diré que nunca volveré, ya sabes, porque amo mucho este deporte. Aquí está la pura verdad. Sigo siendo rápido, sigo siendo explosivo. Tengo una buena resistencia, sé mucho más sobre el deporte que cuando empecé […]”. No cierra la puerta a volver, pero Jorge Masvidal está retirado de UFC.

52 fights, 20 years, and one great career. Thank you for the memories @GamebredFighter! 🙌 #UFC287 pic.twitter.com/o0jPej60Dj — UFC (@ufc) April 9, 2023

► Jorge Masvidal, ¿de UFC a WWE?

No tener que estar continuamente entrenando, promocionando, realizando entrevistas, abre otras muchas para el Gamebred, como por ejemplo podría ser la de WWE, acerca de lo cual le preguntaban recientemente en Sports Illustrated. Y la respuesta del ex Campeón BMF es interesante: “Si los zapatos son de mi talla, me los pongo. Estoy muy ocupado, pero si me compensa, vamos a hacerlo“. Recordemos que la compañía luchística está en proceso de venderse a Endeavor, propietaria de la empresa de MMA.

Pero las declaraciones de Masvidal no quedan ahí: «Si la WWE quiere a un tipo como yo, un salvaje, entonces apúntame. Iré a la WWE y pondré en cintura a esos tipos. Amo pelear. Si voy a la WWE, les causaré dolor todas las noches. Los torturaré, les haré la vida un maldito infierno a todos ellos. Nadie allá puede vencerme». Otro apunte a realizar es que el ex peleador ha trabajado anteriormente en AEW, por lo que quizá su próxima unión a la lucha libre sea en esta organización. Ahora mismo, todo está en el aire, pero sus palabras son esas.

Cabe aclararse que no tenemos conocimiento de que haya habido conversaciones Jorge Masvidal-WWE. Pero continuaremos informando en SÚPER LUCHAS cuando tengamos novedades.