The Bella Twins regresan a WWE y apuntan al Campeonato de Parejas

Nikki Bella y Brie Bella se volvieron a unir en un ring de WWE. The Bella Twins anunciaron su intención de ir por el Campeonato de Parejas-

Con micrófono en mano, Nikki recordó que esta aparición marcaba la primera vez en siete años que ambas coincidían dentro de WWE, un dato que incrementó la emoción del momento. Sin embargo, la reacción del público se tornó dividida cuando comenzaron a hablar de sus planes a futuro.

Brie tomó la palabra para asegurar que ellas fueron el equipo que ayudó a construir la división femenil por parejas. Desde su perspectiva, su legado las respalda y el siguiente paso es volver a la cima. Sin rodeos, afirmó que ha llegado el momento de ir por los campeonatos.

► Un regreso con objetivos claros

El mensaje fue breve, pero contundente. Las Bella dejaron en claro que no regresaron solo para una aparición nostálgica, sino con la intención de competir y recuperar protagonismo dentro de la división.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras lanzar el reto por el Campeonato de Parejas, ambas se retiraron rumbo a backstage dejando en claro que los títulos tienen nuevas interesadas.

Habrá que ver si las Bella tendrán esa oportunidad pronto o tendrán que batallar para conseguirla.