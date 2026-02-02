CM Punk: «No quiero que me prendan fuego en WWE»

Camino a un nuevo episodio de Monday Night Raw, el primero después de Royal Rumble 2026, el presente Campeón Mundial de Peso Completo en WWE, CM Punk, habla sobre WWE 2K26, qué ha cambiado desde 2013, AJ Lee, WrestleMania y mucho más.

► En palabras de CM Punk

La portada de WWE 2K26

“Volver a estar en la portada (de WWE 2k26) demuestra permanencia. Sigo aquí, sigo haciéndolo a un nivel muy alto, sigo arriba. Estar otra vez en la portada de un videojuego nunca deja de emocionarme. Son cosas de lista de deseos, como cuando sale una figura de acción nueva.”

Cómo ha cambiado desde 2013

“La diferencia… es que ahora tengo un poco más de canas en la barba. Básicamente eso.”

WrestleMania 29, Undertaker y el homenaje a Paul Bearer

“Quise asegurarme de que su familia estuviera de acuerdo, porque no quería hacerlo si alguien no estaba cómodo. Me dijeron personas muy cercanas a él que le habría encantado, y para mí fue un privilegio poder contar esa historia.”

Eddie Guerrero y los combates clásicos

“La gente grande no entra pensando ‘vamos a hacer un clásico’. Simplemente trabajas duro y haces tu trabajo. Eddie daba el 100% en cualquier sitio: Tokyo Dome, un granero o WrestleMania.”

La lucha estelar de WrestleMania 41

“Fue exactamente como lo imaginaba, pero con mucha presión. Undertaker me agarró justo antes de salir y me soltó: ‘No la vayas a fastidiar’. Eso era lo que necesitaba, porque todos estaban emocionales y yo estaba llorando.”

Mantener los pies en la tierra

“A veces nos tomamos demasiado en serio. Al final, estoy luchando delante de miles de personas en ropa interior.”

Luchas con estipulación

“Siempre me han encantado los combates en jaula, pero con motivo. Los Inferno los entiendo por los personajes, pero no quiero que me prendan fuego.”

DLCs soñados para el juego

“Sherri sería increíble. Y Raven también: tiene tantas encarnaciones distintas que sería perfecto para un DLC.”

AJ Lee y lo especial de compartir ring con ella

“No tengo palabras para explicar lo mucho que disfruté eso. Soy su mayor fan. Fue el momento de mi vida. Y egoístamente… quiero hacer equipo con ella más veces.”

NXT y el futuro de WWE

“Ahora puedes mirar un Royal Rumble y ver fácilmente una docena de posibles ganadores. La cantera está llena. Lexus King va a sorprender a muchos: trabaja, se deja ayudar y tiene la mente abierta.”

Mentalidad como campeón rumbo a WrestleMania

“Ahora soy el campeón, no persigo un sitio: me persiguen a mí. Este cinturón es mi armadura y va a hacer falta mucho para quitármelo.”