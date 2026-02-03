AEW Dynamite se presentara en el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada, arena con capacidad para 2,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Kenny Omega venció a Rocky Romero (***) CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Ace Austin (****) CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) retuvo ante El Clon (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) retuvo ante Thekla (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Mark Davis y Jake Doyle (****) Andrade el Idolo venció a Swerve Strickland (****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

En otro episodio de alto calibre, Kenny Omega y Andrade el Ídolo protagonizarán un mano a mano parte de la Contender’s Series. El ganador avanzará a AEW Grand Slam Australia para disputar la lucha que definirá al contendiente #1 al Campeonato Mundial AEW. Andrade llega fortalecido tras haber derrotado a Swerve Strickland, resultado que dejó fuera a Swerve de esta guerra por el título, mientras que Omega busca confirmar que su regreso no es solo simbólico, sino que realmente quiere volver a la cima, y lo demostrará ante el peligroso mexicano.

También en la Contender’s Series, ‘Hangman’ Adam Page se medirá con Mark Davis, en una lucha clave para el vaquero, quien necesita una victoria contundente para mantenerse en el camino hacia el campeonato mundial.

El Campeonato Nacional AEW estará en juego cuando Ricochet defienda el título ante ‘Jungle’ Jack Perry, un duelo de estilos explosivos que puede cambiar el estatus de Perry dentro de la empresa.

El Campeón Mundial AEW, MJF, enfrentará a Brody King en un Eliminator Match. Si King logra la sorpresa, obtendrá una futura oportunidad titular, poniendo presión inmediata sobre el campeón.

Además, The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) regresarán a la acción para enfrentar a rivales aún por anunciar.