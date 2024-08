The Acclaimed: «Estamos hartos, vamos a AEW All In»

The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens) hablan claro después de que FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) arruinaran su oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas de AEW contra The Young Bucks (Matthew y Nicholas Jackson) en Dynamite el 14 de agosto así como camino al combate que ambos equipos tendrán en Collision el 17 para determinar a los retadores al título en All In el 25.

► The Acclaimed apuntan a All In

«Entonces, Elite, no sé cómo lo hicieron. Ustedes me sacaron porque pensaron que yo sería el que los haría perder. Pero, desafortunadamente, no fue así. No sé si han estado viendo a mis muchachos durante las últimas dos semanas, pero les encendieron una chispa, y ya no son los tipos divertidos que hacen la tijera. Ahora son tipos que simplemente patean traseros», dijo Billy Gunn.

«Young Bucks, hoy tuvieron una probadita de lo que se siente. No pudieron vencernos solos. Necesitaron a sus muchachos, FTR, los dos equipos en la cima de la división de parejas, tratando de mantener sus dos lugares seguros, sagrados, de tipos como nosotros. Oigan, FTR, tal vez hayan logrado mucho. Young Bucks, tal vez ustedes hayan empezado esta empresa. All In fue su creación. Pero debido a su creación, debido a todo lo que ustedes han hecho, nos dieron una plataforma, y nosotros hemos hecho cosas más grandes de lo que ustedes jamás podrían soñar. Así que lo entendemos, están celosos. Quieren dejarnos fuera. Lo llaman proteger la puerta. ¿Proteger la división de parejas? No más. El sábado en Collision, FTR, se enfrentarán a la elección del pueblo. No se enfrentarán a los tipos de la tijera. Se enfrentarán a The Acclaimed, Max y Anthony, y eso es un golpe de micrófono», dijo Caster.

«Les dijimos que se mantuvieran fuera de nuestro camino. Les dijimos que se mantuvieran fuera de nuestro camino en nuestra búsqueda de recuperar lo que más queremos, esos títulos de parejas de AEW. Pero simplemente no pudieron resistirse, ¿verdad, Dax? No pudieron resistirse, ¿verdad, Cash? Así que ahora pagarán el precio. Se enfrentarán en el ring con The Acclaimed, y vamos a patearles el trasero por eso. Les vamos a patear el trasero tan mal, y vamos a entrar en All In, y vamos a quitarles esos campeonatos de parejas de AEW. ¿Me entienden? Mejor que sí. Porque mejor se callan o se aguantan. Nos veremos en Collision», dijo Bowens.

