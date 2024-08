Bryan Danielson a Swerve Strickland: «¿Recuerdas…?»

«The American Dragon» Bryan Danielson manda un mensaje a Swerve Strickland después de que el Campeón Mundial de AEW lo atacara en Dynamite –cuando se estaba preocupando por su amigo Wheeler Yuta, quien cayó derrotado ante «The Realest One»– camino a su combate en All In 2024.

EXCLUSIVE: «I don’t think you know what you just did.» An impassioned @BryanDanielson warns the #AEW World Champion of what’s to come at #AEWAllInLondon. pic.twitter.com/vFxawMJEek — All Elite Wrestling (@AEW) August 15, 2024

► Bryan Danielson a Swerve Strickland

«Mira, como si esto no fuera suficiente, como si no fuera suficiente que esta sea mi última oportunidad para luchar por el Campeonato de AEW. Como si no fuera suficiente que, si pierdo este combate, me retiro y nunca lucho de nuevo. Como si eso no fuera suficiente, lastimaste a Wheeler Yuta. Él es como un hijo para mí. Como si todo eso no fuera suficiente, mencionaste a mi hija y mencionaste dejarme lisiado frente a mi maldita hija. ¿Sabes qué, Swerve? No vas a enfrentarte al Bryan Danielson que es el desvalido. No vas a enfrentar al Bryan Danielson que lucha desde atrás. Te vas a enfrentar al Bryan Danielson que sale ahí y le patea la maldita cabeza a la gente. Eso es lo que te espera en Wembley Stadium. No creo que sepas lo que acabas de hacer, con lo que le hiciste a Wheeler y hablando de mi familia. Vi lo que le hiciste a Hangman [Page] cuando te metiste en su casa. No te atrevas a hacerme esa mierda a mí. Mira lo que le pasó a la última persona que se metió en mi casa. Solo por lo que hiciste esta noche, tu destino en Wembley está sellado, y yo voy a ser el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo de AEW».

En 2014, un ladrón, supuestamente, entró en casa de Bryan Danielson y «The American Dragon» lo detuvo con un rear naked choke.

¿Bryan Danielson vencerá a Swerve Strickland en All In?