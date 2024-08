Jeff Jarrett: «Adam Page, mi familia va a por ti»

«The Last Outlaw» Jeff Jarrett busca venganza contra «The Hangman» Adam Page después de vivir un nuevo episodio de su rivalidad en AEW Dynamite el 14 de agosto, donde el ex Campeón Mundial venció a Jay Lethal después de nuevamente atacar a Jarrett en backstage. Al término del show, este y Sonjay Dutt le dedicaron unas palabras.

► Jeff Jarrett a Adam Page

«Hangman, después de reflexionar tras este combate con Jay Lethal, me di cuenta de una cosa. Tú no eres un verdadero hombre. Nada de ti define lo que es un hombre de verdad. He juntado todas las piezas. Desde que llegaste a AEW, nunca has mostrado lealtad a las personas que se preocupan por ti. Ya sea Kenny Omega, Young Bucks, The Elite, los dejaste abandonados. The Dark Order, ellos te acogieron, te querían, te apoyaron, ¿y qué hiciste? Los dejaste abandonados. Déjame decirte algo, Hangman. ¿Yo? Yo tengo lealtad a las personas que importan en mi vida. He tenido lealtad a [Jay Lethal] durante más de 20 años. He tenido lealtad a [Jeff Jarrett y Karen Jarrett] durante más de 20 años. Escuché a todos decir cosas sobre ellos. ¿Sabes qué? Yo me quedo a su lado porque significan algo para mí. Hangman, estás en una isla solo. Eres un hombre solo. Vas a quedarte en esa isla por el resto de la eternidad, y a nadie le va a importar un carajo lo que digas o hagas porque no eres un verdadero hombre. La definición de un verdadero hombre es la lealtad, y amigo, tú no tienes ninguna», dijo Dutt.

«Adam Page, en los últimos treinta-sesenta días, ha habido una enorme cantidad de cambios en AEW. Entré en el Torneo Owen Hart sin saber qué esperar. Pasé por muchas emociones. Muchos cambios ocurriendo alrededor, pero ha habido una constante que siempre ha estado ahí. Esa es esta familia. Sonjay Dutt, Jay Lethal, mi esposa Karen, justo a mi lado. Ya sea entrando en el torneo, enfrentándome a Bryan Danielson, no importaba. La familia estaba ahí. La próxima semana, estamos a solo unos días de la semana más importante del año en el calendario de AEW. Así que no me importa si es en Cardiff el próximo miércoles, no me importa si es en Wembley Stadium. Adam Page, esta familia aquí, tú estás en nuestra mira«, dijo Jarrett.

‘Hangman’ Adam Page wants to start this fight right now against Jay Lethal! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@TheLethalJay | #HangmanAdamPage pic.twitter.com/1CMaB0vaOp — All Elite Wrestling (@AEW) August 15, 2024

¿Qué opinas de esta rivalidad?