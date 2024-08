FTR arruina la oportunidad de The Acclaimed ante The Young Bucks

Después de estar por meses en modo guerra contra Tony Khan y el Team AEW, Matt Jackson y Nick Jackson, Campeones Mundiales de Parejas, buscaron defender por primera vez el título ganado en abril ante Max Caster y Anthony Bowens.

El combate empezó antes de ambos equipos entraran al ring, pues los Bucks, atacaron a The Acclaimed en la pasarela de entrada; sin embargo, los dos retadores pronto reaccionaron.

Tras varios minutos de atacarse, ambos subieron al ring y comenzaron oficialmente el duelo, el cual fue parejo, aunque los campeones usaron todas sus artimañas para intentar mantenerse con el control.

Billy Gunn intentó ayudar a sus aliados, después de las trampas de bucks, pero fue expulsado por el réferi cuando estuvo a punto de golpear con una silla a uno de los directivos de AEW.

La lucha siguió con Matt y Nick dominado por varios minutos, aunque con Caster y Bowens resistiendo los ataques, para no ceder la victoria, pero sufriendo bastante con los ataques

Finalmente, Caster pudo reaccionar y encabezó a su equipo a una serie de ataques donde pusieron en predicamento a sus rivales. Sin embargo, en un momento del combate, accidentalmente golpearon al réferi, lo que fue aprovechado por Matt que fauleó a Anthony Bowens, pero cuando Matt iba a golpear con uno de los cinturones, FTR aparecieron para evitarlo y golpear a Matt.

Sin embargo, esto ocasionó la descalificación The Acclaimed, quienes encararon con FTR a quienes le reclamaron su intervención. Por lo que se anunció que en Collision, FTR y The Acclamied se enfrentarían para definir al próximo equipo retador del Campeonato de Parejas AEW.

FTR just cost The Acclaimed the tag team titles…#AEW #AEWDynamitepic.twitter.com/bOrvErVfOj

— Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling_) August 15, 2024