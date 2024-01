Tetsuya Naito fue sometido a a cirugía en su ojo derecho en noviembre de 2023, marcando su tercera operación debido a la parálisis del músculo oblicuo superior en ese ojo. Ha estado lidiando con este problema desde 2019. Además, «El Ingobernable de Japón» sufrió también daño en el izquierdo durante Wrestle Kingdom 18, donde venció a SANADA para convertirse en el nuevo Campéon Mundial de Peso Completo IWGP, título que va a defender ante el mismo luchador en The New Beginning in Sapporo.

► Los ojos de Tetsuya Naito

Recientemente, en una entrevista para el sitio web de NJPW, Naito compartió una actualización sobre cómo está su ojo izquierdo:

«Sí, mi párpado. Chocamos cabezas cuando fui por ese último Destino. Así que después de la lucha, llegué al vestuario, di mis comentarios, fui al consultorio del fisioterapeuta y me pusieron seis puntos. Realmente no los quería y pregunté si había otra forma, pero no tuve elección. Esos puntos dolían como el infierno. La anestesia antes… ¿puedes imaginar que te pongan una inyección en el párpado? Pero el médico estaba todo alegre al respecto. En realidad, en los últimos shows de Korakuen del año, me golpearon en el otro lado, y eso fueron tres puntos en ese párpado. Así que tuve nueve puntos en dos ojos en un lapso de dos semanas«.

También le preguntaron a Naito sobre cómo está su ojo después de su última cirugía en noviembre: «Bueno, cuanto más te sometes a esto, hay rendimientos decrecientes. En realidad, las cosas no están del todo bien, pero están mejor que antes«.

A pesar del daño, Tetsuya Naito ha seguido luchando desde WK. Lo hizo en New Year Dash!!, The New Beginning In Nagoya 2024 y el primer capítulo de The New Beginning 2024.