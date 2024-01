Los rankings de AEW, un riesgo, según Eric Bischoff

«¡Las clasificaciones regresarán a AEW en el futuro, a partir de este mes! AEW está teniendo un enero muy emocionante, y este es solo el comienzo de un increíble 2024 para AEW y nuestros fanáticos. ¡Gracias a todos por ver Saturday Night Collision ahora mismo en TNT!». Esto comunicaba recientemente Tony Khan.

Los rankings van a volver a AEW después de haber quedado inutilizados desde 2022 cuando habían sido, con buen o no tan buen uso, norma desde el nacimiento de la compañía en 2019. Esto ha generado todo tipo de opiniones y ahora destacamos la de Eric Bischoff, quien considera que puede ser un riesgo.

► Los rankings de AEW, un riesgo

«Puede ser efectivo. También puede llevarte a pintarte en un rincón del que nunca saldrás. Probablemente, por eso no funcionó la primera vez, porque realmente debes hacer un gran trabajo al fusionar la creatividad y las matemáticas, ya que esas dos cosas generalmente no van juntas. Por lo general, una buena creatividad carece de buenas matemáticas. Las buenas matemáticas no son muy creativas, pero se puede lograr.

«Es un gran riesgo porque si no va bien, si hay un defecto en tu sistema, tu audiencia lo verá y te lo hará saber, y perderá la fe rápido. Me gustó la idea de hacerlo. Creo que fue una de las cosas que me emocionaron en 2019 cuando escuché que esto iba a ser una de las cosas, que iba a ser la proposición única de venta para aquellos de ustedes que han pasado, no sé, 45 minutos en una clase de marketing 101 en la universidad. Esa fue la única cosa que para mí hacía que AEW potencialmente se sintiera diferente a WWE, pero lo abandonaron bastante rápido.

«Uno de los puntos que crearon el patrón que empecé a ver desde el principio es que haces una promesa a tu audiencia cuando lanzas una marca, tu declaración de marca, tu declaración de misión, llámalo como quieras. ‘Vamos a ser diferentes porque estamos haciendo esto’, luego consigues que todos se unan a ti, y luego no haces esto. Haces lo mismo que están haciendo ellos. Es un gran golpe. Es una gran abolladura en el costado de ese flamante coche nuevo de AEW. Gran abolladura. Tú mismo rompiste la puerta. Veamos. Se puede hacer, pero es realmente difícil. Muy difícil.»

«Me preocupa que, dado que ha habido una grave falta de potencia creativa en AEW, inconsistente en todo el mapa, inexistente más a menudo que no en términos de una historia real. Debería decir, una historia convincente, es decir, una historia que realmente importe. El vacío en creatividad que he visto en AEW en los últimos dos años no me sugiere que haya mucha esperanza de que encuentren esa fórmula«, expresa Bischoff en 83 Weeks.