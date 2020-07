Dentro de un panorama "mainstream" tan competitivo, Impact Wrestling logró diferenciarse del resto gracias a su apuesta por la lucha intergénero, encarnada en la figura de Tessa Blanchard, quien se convirtió a comienzos de este año en la primera mujer en hacerse con el título mundial de la empresa.

Por eso nadie duda del duro mazazo que habrá supuesto para Impact la salida de "The Queen of the Carolinas", cuando todo apuntaba a que su reinado iría para largo a fin de afianzarse como cara de la empresa, por delante de cualquier hombre. Sin hacer mención al desagradable tira y afloja que mantuvo con la gladiadora durante los últimos meses, y del que ahora conocemos más detalles.

Campeonato Mundial Impact

► El supuesto chantaje de Tessa Blanchard

Debido a que su rescisión se dio siendo aún campeona, Impact requirió a Blanchard que les enviara de vuelta el título, de cara a la lucha titular que coronó a un nuevo monarca el pasado 18 de julio en Slammiversary. Y un seguidor preguntó a la cuenta de Twitter BeltFanDan si la correa que vimos levantar a Eddie Edwards era la misma que Blanchard ganó en Hard To Kill.

Impact got a new set of belts.



Tessa reported wanted $150,000 to return the old one. — Dan Beltzer (@BeltFanDan) July 20, 2020

«Impact se hizo con una nueva tanda de cinturones. «Se dice que Tessa quería 150 mil dólares por devolver el antiguo».

Pero poco después, un reporte de Fightful pareció desmentir tal rumor, que a todas luces sonaba poco creíble.

«Tessa Blanchard e IMPACT Wrestling no están en buenos términos, y reportes han surgido sugiriendo que ella pidió una gran suma de dinero para devolver el título. De parte de ella han rebatido eso, y mencionaron que Tessa no sólo no intenta perjudicar a IMPACT, sino que la compañía sólo le notificó que le enviara el título hasta esta semana. Afirman que el título tendrá un regreso seguro».

Como si de un hijo se tratase, lo único que unía aún a Blanchard e Impact era dicho cetro, que legalmente pertenece a la otrora TNA. No obstante, parece que parte de lo revelado por BeltDanFan si era cierto, y Edwards estrenó nuevo Campeonato Mundial Impact en Slammiversary.