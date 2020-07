El día de hoy se llevó a cabo Slammiversary 2020, y el evento que vimos fue uno muy agradable, con la mayoría de los combates siendo de un muy buen nivel. En el evento estelar de la velada, Eddie Edwards derrotó a Ace Austin, Trey, Rich Swann y Eric Young, sí, quien regresó a la compañía luego de haber llegado a WWE en 2016, en dodne realmente nunca pudo demostrar su talento y estuvo relegado al grupo SAnitY, del cual solamente Nikki Cross está triunfando en el elenco estelar, mientras que Alexander Wolfe y Killian Dain siguen en NXT.

Pero, bueno, lo interesante es el hecho de que Eddie Edwards derrotó en 24 minutos y 25 segundos a sus demás riales para consagrarse como el nuevo Campeón Mundial de Impact Wrestling, siendo esta la segunda ocasión en la cual ostenta este título.

La lucha estuvo realmente buena. Eric Young fue el primero en eliminar a alguien, siendo Trey el eliminado. Posteriormente. Rich Swann sacó a Eric Young de la contienda,y Austin sacó a Swann, así que quedaron en mano a mano Ace Austin y Eddie Edwards, este último logrando aplicarle el Diehard para llevarse la victoria, luego de una serie de movimientos en donde Austin estuvo a punto de ganar con su The Fold.

A sus 36 años de edad, sin duda alguna este es un un tercer aire en la carrera de Eddie Edwards, quien tanto en Impact Wrestling como en Ring Of Honor dejó huella junto a Davey Richards en la división por equipos.

EXCLUSIVE: @TheEddieEdwards plans to be a champion that this company - and pro wrestling - can be proud of! #Slammiversary pic.twitter.com/900UUyqBkn