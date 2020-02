La parte buena de lo que está haciendo ahora Shinsuke Nakamura es que está relacionado con el Campeonato Intercontinental, aunque no sostiene el título. Es de suponer que va a enfrentarse el jueves que viene en el Super ShowDown 2020 a Braun Strowman para intentar recuperarlo, pero este combate todavía no se ha confirmado. De hecho, el japonés no estuvo el viernes pasado en televisión.

► Tema de entrada de Shinsuke Nakamura

Sin saber realmente qué pasará con «The King of Strong Style» en las próximas semanas, ahora hablamos de su tema de entrada. Antaño era uno de los más prendidos de WWE, pero hace casi dos años la empresa tomó la decisión de modificarlo. Entonces no salió a la luz un motivo que lo explicara, hemos tenido que esperar hasta ahora para saberlo. El mismo Nakamura lo reveló, como recoge PWInsider.

«Shinsuke Nakamura se encuentra actualmente en Japón trabajando como embajador de WWE para promocionar el regreso de la compañía al país en julio. Durante una entrevista televisada, reveló que su tema de entrada fue modificado para evitar que los fanáticos cantaran con él mientras entraba al encordado«.

Obviamente, un rudo no puede serlo al 100% si cada vez que entra la fanaticada se pone a cantar su entrada. Es más, un rudo tiene que buscar siempre no recibir el más mínimo cariño de los fans. Por eso King Corbin hace tan buen trabajo. Y por eso también Vince McMahon no impulsa a EC3. No está confirmado, pero hemos sabido que el mandamás no quedó contento con que el luchador no pudiera hacerse odiar.

