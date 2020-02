Shinsuke Nakamura pasa San Valentín con estrella de NJPW

Todo lo que hemos sabido acerca del futuro de Shinsuke Nakamura en WWE, con respecto a si podría abandonar la empresa cuando su contrato finalice, es que está contento con Estados Unidos, que ahora tiene su vida allí y que no tiene previsto irse pronto. Esto a pesar del manejo que ha recibido en estos años, especialmente desde que abandonó NXT. Muchos podrían pensar en que estaría realmente frustrado de haber pasado de ser una estrella en NJPW a un luchador del medio cartel del imperio McMahon. Y puede que lo esté. Pero sigue queriendo quedarse donde está.

► Shinsuke Nakamura pasa San Valentín con…

Aunque veremos qué decisión toma cuando se acerque el fin de su acuerdo. Hasta entonces solo podemos especular, pero no existe motivo, como hemos dicho. No obstante, muchos lo seguirán haciendo, sobre todo al ver la siguiente publicación que el japonés ha hecho el Día de San Valentín.

Previo a la celebración del reciente SmackDown, programa en el que Nakamura no tuvo presencia (aunque sí Sami Zayn y Cesaro), el hasta hace poco Campeón Intercontinental WWE pasó el día con Jay White, estrella de la compañía japonesa.

Esto obviamente no quiere decir nada más que el hecho de que ambos son amigos. Nunca han compartido el encordado, pero tienen una buena relación. Sí que compartieron, aunque no al mismo tiempo, la facción CHAOS. Nakamura fue líder de la misma y más tarde White uno de sus miembros. No obstante, ahora el ex Campeón Mundial de Peso Completo IWGP forma parte del Bullet Club.

Podríamos hablar de que quizá en un futuro ambos compartan empresa -WWE, NJPW o cualquier otra- pero los dos parecen contentos donde están ahora mismo y prefieren mantener su relación fuera de los encordados. Aunque si Nakamura vuelve a Japón para una última aventura como luchador antes de retirarse y White continúa allí para entonces, quizá tengan la oportunidad de enfrentarse al menos una vez.