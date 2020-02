Keith Lee al habla: Brock Lesnar, Roman Reigns y CM Punk

Con su aparición en el PPV Survivor Series 2019, Keith Lee se puso en el ojo del público de WWE que no conoce otra cosa que no sean las marcas principales.

Tanto, que en una reciente edición de WWE Backstage, CM Punk propuso su nombre como ganador del Royal Rumble 2020, y si bien eso no sucedió, nadie duda que en un futuro no muy lejano pueda ocurrir.

► Keith Lee al habla

Y fue allí, en este mismo programa, cuando anoche se refirió a las palabras de Punk, y a sus recientes careos con Roman Reigns y Brock Lesnar.

Respecto a su careo con Brock Lesnar:

«Fue intenso. Cuando te subes al ring con alguien que es un espécimen como ese, no tienes más remedio que sentirlo. Para mí, la competencia es algo que me emociona».

Respecto a su careo con Roman Reigns:

«Ese día fue obviamente igual de intenso, un día en el que realmente no sabía lo que estaba pasando, el ser uno de los últimos 3 en estar en esa lucha. Fue una disputa con Roman Reigns, rompió su espíritu al gritar como nadie lo ha hecho, luego sacó una de sus botas y la puso en mi cara, pero, ese momento allí, marcó la pauta para mí para los meses siguientes, y para lo que se viene.

«Después de que se acabó todo, me dijo, directo y sin filtro: ‘Quiero una lucha mano a mano contigo’«.

Respecto a las palabras de CM Punk:

«Así así es realmente difícil de procesar para mí, claramente, alguien que no he conocido, pero que al final del día lo escuchas decir cosas así de una persona que nunca ha conocido. Cuando conoces a estas personas y te das cuenta de cuánto te ven y de dónde te ven, y el respeto que te tienen, es una experiencia muy conmovedora saber que lo que haces es respetado por las personas a las que has estudiado y admirado por su carrera. Es increíble».

Finalmente, señalarles que la lucha de ensueño de Keith Lee es ante Kurt Angle, pero ante su retiro, entonces escoge a Cesaro.