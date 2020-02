Pasado mañana, Dolph Ziggler va a tener que responder por sus acciones del viernes pasado, cuando apareció para tener una cita con Mandy Rose, que en realidad estaba esperando a Otis. Va a tener que encontrar la forma de escapar de Tucker, eso para empezar. Por otro lado, la peor de esta trama es la luchadora, porque DZ no había quedado con nadie, simplemente apareció allí. Ella tendría que haberlo echado.

Esta ha sido otra gota en el vaso de la molestia de la fanaticada con Ziggler. Pero a él no le importa demasiado lo que piense la gente sobre él.

Tampoco Mark Henry. El miembro del Salón de la Fama se ha mostrado triste por lo ocurrido en dicha cita.

Y no ha dudado en arremeter contra el rubio.

