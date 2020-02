Era bastante probable desde un primer momento que Otis acabara triste al final de su historia con Mandy Rose. De hecho, muchos apostaban a que ella lo rechazaría desde un primer momento. Pero lo que ocurrió en realidad fue que la luchadora aceptó tener una cita con su compañero. Parecía que las cosas iban por el buen camino para él, para los dos. No obstante, finalmente se cumplieron los peores presagios.

Dolph Ziggler llegó antes al restaurante y se quedó a cenar con Rose mientras Otis se iba al descubrirlos. Ella podría haber echado al rubio para encontrarse con su verdadero acompañante, pero no lo hizo. Y no sabemos qué va a pasar ahora, pero Tucker quiere vengar el corazón roto de su mejor amigo.

► Otis rompe su silencio sobre Mandy Rose

Pronto conocimos su reacción, pero hemos tenido que esperar varias horas para conocer también la del mismo Otis. No dijo mucho, de hecho, no dijo nada, pero rompió su silencio publicando esta foto que muestra perfectamente cómo se siente. No hace falta decir nada.

La única que falta por pronunciarse es la luchadora, que de todas formas no parece nada triste en este video que publicó recientemente:

Mientras Otis está triste en su casa, o en el gimnasio, o comiéndose en jamón, ella está pasando el día tan contenta con Sonya Deville. Al menos no se ve a DZ por ningún lado, eso es una buena noticia para todos. Pero va a ser complicado que Otis recupere la sonrisa después de esto. Y ni siquiera sabemos cómo va a reaccionar Rose, qué va a decirle, porque antes o después tendrán que tener una conversación.

Y en cuanto al siguiente SmackDown, algunos fanáticos están especulando con que Tucker buscará tener un mano a mano con Ziggler. A lo largo de la semana iremos viendo cómo se sigue desarrollando esta historia de WWE.

Por cierto, Ziggler sigue burlándose.

the last 15 years? https://t.co/31cK5mhANC — Nic Nemeth (@HEELZiggler) February 15, 2020