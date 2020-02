WWE nos mostró a Otis entrando al restaurante para su cita con Mandy Rose bien peinado y con un ramo de flores en la mano. Después nos mostró a la luchadora y una mano sobre su hombro. Parecía que su acompañante había llegado pero entonces vimos que era Dolph Ziggler. Ella se sorprendió, pero no hizo nada cuando el rubio se sentó en la otra silla, aunque estuviera esperando por otra persona. Una persona que se fue entristecida.

► La cita de Dolph Ziggler y Mandy Rose

A muchos habrá llamado la atención (esperamos que tenga una explicación) que Rose no echó a Ziggler para esperar a Otis. Pero podría pensarse que lo hizo más tarde y que WWE nos lo mostrará el viernes. Podría darse el caso de que el de Heavy Machinery se fuera antes de tiempo. No obstante, por una reciente publicación de DZ en Twitter vemos que nada más lejos de la realidad. El compañero de Robert Roode y secuaz de King Corbin no sólo se sentó a la mesa, no sólo no fue echado por la luchadora, sino que se quedó con ella y brindaron. ¿A qué viene todo esto, Mandy?

cheers to the weekend pic.twitter.com/qKPxqDUxLu — Nic Nemeth (@HEELZiggler) February 15, 2020

La luchadora va a tener que dar explicaciones de por qué se dedicó a tener una cita con Ziggler cuando debería haberla tenido con Otis. Podría explicarlo de forma tan sencilla como que esperó a que su verdadero acompañante apareciera y como no lo hizo decidió aprovechar la ocasión. Pero veremos qué conversación tidnen el viernes que viene en televisión, porque será entonces cuando esta historia continúe.

Por cierto, DZ también va a tener que dar explicaciones. Sino a Otis, al menos sí a su mejor amigo.