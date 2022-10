Tay Melo anuncia su OnlyFans con sensual foto

Probablemente todos los lectores de Súper Luchas sepan qué es OnlyFans pues en los últimos años no ha parado de crecer pero para quienes no, hablando de lucha libre para enfocarnos, es una plataforma online a través de la cual los fanáticos de un luchador o una luchadora pueden tener acceso a él o a ella de manera más directa que nunca pagando una cuota mensual. Ya sea a través de publicaciones que solo ellos pueden ver o hablando directamente. Toni Storm, Chelsea Green o Paige VanZant tienen cuenta en el sitio web.

► Tay Melo llega a OnlyFans

Y ahora junto a ellas se encuentra también Tay Melo. La guerrera de AEW llevaban mucho tiempo hablando de esa posibilidad pues sus fans se lo han pedido constantemente y finalmente es oficial. Ella misma lo anuncia en una reciente publicación en redes sociales acompañada de una sensual foto que sirve como un buen adelanto del tipo de contenido que la nativa de Brasil va a subir para sus seguidores. La Campeona Mundial de Parejas Mixtas AAA junto a su esposo, Sammy Guevara, señala el enlace a su perfil y comenta: «Es el momento».

El «Spanish God» no tiene OnlyFans pero quizá en una de las secciones Tay Melo incluya fotos de ambos. Seguro que a muchos fans les gustaría no solo verla a ella sino verlo a verlo a él, y todavía más verlos juntos. Sin duda es un día para celebrar para los fans de la All Elite. Y si entramos al enlace vemos que cualquiera puede suscribirse mensualmente por un coste de $19.99. También hay otros tipos de precios según distintas ofertas. Y de momento solo ha subido una publicación. No se puede ver si no se está suscrito pero entendemos que es la que vemos en Twitter o Instagram pero sin la censura.

¿Qué os parece la noticia de que Tay Melo llegue a OnlyFans?