Sasha Banks es una de las mejores y más exitosas luchadoras de WWE de los últimos 10 años y si bien de un tiempo a esta parte ha habido demasiado altibajos en su carrera que no le han permitido trabajar con regularidad para desenvolverse tan bien como lo han estado haciendo Charlotte Flair, Becky Lynch o Bayley, siempre se la extraña cuando no está y se la disfruta cuando sí. De momento, no se sabe cuando va a volver a la programación de WWE. Tengamos en cuenta que está desarrollando otras pasiones, como la actuación.

► Sasha Banks estaría volviendo a los rings

No obstante, en recientes publicaciones en Instagram insinúa que está preparando su retorno a los rings. En una de ellas, aunque entendemos que las dos pertenecen a la misma sesión de entrenamiento, la vemos en la escuela Lucha Libre Barcelona. Y para no quedarnos solo con la anécdota, parece que «La Jefa» se está volviendo a poner en forma luchística para en un futuro relativamente cercano volver a los encordados. Veremos si cuando lo haga es a tiempo completo como antes o en cambio no dedica ya tanto tiempo a luchar.

Continuamos atentos a todo lo que se vaya sabiendo del futuro de Sasha Banks, deseando que vuelva a WWE, aunque alegrándonos al mismo tiempo de que esté disfrutando de sus otras carreras y de que sea lo que sea lo que esté haciendo le vaya bien.

¿Qué os gustaría que hiciera Sasha Banks cuando vuelva a WWE?