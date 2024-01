Hiroshi Tanahashi, el presidente de New Japan Pro Wrestling respondió a los cuestionamientos sobre la salida de Kazuchika Okada de la empresa.

Sin duda alguna, el anuncio de Okada por su partida sacudió a la empresa en algunos de sus proyectos inmediatos. Sin embargo, «Presidente Ace» aseguró que no hay problemas internos y el futuro de NJPW es seguro. Hizo un rápido recuento de la historia de la empresa y aseguró que comenzará una nueva era, con el objetivo de disipar las dudas por el grupo de luchadores que saldrán.

Esto fue lo que el presidente Tanahashi contestó a Tokyo-Sports:

Solo puedo estar agradecido por las contribuciones que Okada ha hecho a New Japan durante los últimos 12 años. Personalmente, me gustaría decir que me quisiera verlo luchar una vez más contra la nueva generación (Shota Umino, Ren Narita, Yota Tsuji, Yuya Uemura)… Sin embargo, si te adentras en la mente de Okada, puedes ver que hizo lo mejor que pudo en NJPW. Espero que continúe extendiendo sus alas por todo el mundo.

Respeto la decisión de Okada, sin embargo me mantengo positivo y su salida no la considero una prueba en absoluto. Lo tomaré en serio y seguiré adelante. Este es el caso de la mayoría de las organizaciones de lucha libre profesional. Tenemos inmunidad a ello. New Japan está creciendo constantemente con luchadores jóvenes, así que espero que todos tengan altas expectativas para el nuevo New Japan.

De hecho, si miramos hacia atrás en los 52 años de historia de la organización, New Japan ha podido superar tiempos difíciles mediante la renovación. Después de la retirada masiva en 1984, surgieron los Tres Mosqueteros (Keiji Muto, Masahiro Chono, Shinya Hashimoto). Inmediatamente después de que Nakamura, AJ Styles y otros se fueran en 2016, Tetsuya Naito y Kenny Omega se convirtieron en las grandes revelaciones.

Creo que se pondrá interesante a partir de ahora. Actualmente tenemos mucho talento y hay muchos atletas jóvenes en el dojo. Cuando deje de llover, habrá un arcoíris. ¿Quién brillará sobre el futuro de NJPW, donde ya no lloverá dinero? Pronto lo sabremos.