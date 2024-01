Nada tenían en común Ricky Starks y Big Bill antes de juntarse y ganar el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Pero ya son 105 días y tres defensas titulares, además de haberse convertido en piezas importantes de Collision. Recientemente, el «Absolute» estuvo hablando de su alianza en Gabby AF explicando además que no considera que sean un equipo sino dos luchadores aprovechando la oportunidad que les han brindado. Y realmente, en opinión de un servidor, esto tiene más sentido con lo que muestran en TV.

► Ricky Starks y Big Bill, de la nada

«Bill y yo nos unimos después de All In, conmigo como su mánager y él como, bueno, yo gestionándolo, y luego se convirtió en un equipo. Ha sido divertido, ha sido genial ver cómo las cosas han escalado. Personalmente, siempre le digo a la gente que no somos un equipo. Sí, somos los Campeones de Parejas, pero aún somos luchadores individuales porque no quiero que alguien piense que, al final del día, él es un gran tipo para estar. Solo somos dos compañeros de trabajo saliendo adelante. Somos campeones de parejas y realmente hemos creado algo de la nada, y creo que eso dice mucho sobre ambos en términos de nuestro talento y habilidad. Sí, creo que a la gente le gusta. Aún desean que fuera un competidor individual, pero lo que tenemos ahora, Bill y yo, lo estamos haciendo genial, creo.»

Starks hacía un comentario similar hace unos meses, cuando señalaba demás que aún quiere títulos individuales:

«Claro que sí. Todavía apunto al Campeonato Mundial de AEW. Todavía apunto al Campeonato TNT y al Campeonato Internacional. Sigo teniendo esos objetivos en mente. No soy un luchador en parejas. Soy un campeón en parejas, pero no me considero un luchador en parejas, y quiero que eso quede claro. Lo mismo sucede con Bill. Bill tampoco se ve como un luchador en parejas. Somos dos luchadores individuales que se unieron en circunstancias extrañas, desde All In, pero lo logramos y estamos haciendo nuestro trabajo».