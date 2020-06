Puede que sorprenda a muchos, pero Tama Tonga acordó firmar con WWE. La estrella de NJPW nunca ha trabajado en el imperio de Vince McMahon, además de que cualquiera diría que no tiene intención de hacerlo. Está teniendo una carrera realmente exitosa en la compañía japonesa, donde ha sido seis veces Campeón de Parejas IWGP y cuatro veces Campeón de Parejas NEVER, sin olvidar que al mismo tiempo tiene la posibilidad de trabajar en otras compañías, donde también le ha ido muy bien hasta la fecha: fue Campeón Mundial de Parejas ROH y Campeón Mundial de Parejas CMLL.

No obstante, hubo un momento en que sí quiso hacerlo. Durante el más reciente episodio de su podcast, Tama’s Island, el nacido en el Reino de Tonga recordó aquella ocasión en la que tuvo una reunión con Triple H en 2016, alcanzando un acuerdo para ser una Superestrella.

"Entonces, cuando regresé a New Japan para la última gira estaba trabajando con Chad (Karl Anderson), Luke Gallows y Shinsuke Nakamura. Llamé a Tiger Hattori y le dije: ‘Oye, esta será mi última gira. Después de esta gira, he terminado. Y solo escucho: '¿Qué? ¡¿Qué ?!'. Se le atragantaban las palabras y colgamos el teléfono. Poco después, el presidente de New Japan me llamó . ‘Oye, ¿puedes venir a la oficina mañana? Nos gustaría... '. Le dije: 'Está bien'. Fui a la oficina, pero no sabían que había llegado a un acuerdo con WWE, así que me hicieron algunas propuestas .

"Eran excelentes propuestas pero tuve que decir: 'Lo siento, me voy, ya les di mi palabra'. Así que salí de la oficina y continuamos trabajando. Al día siguiente, no sé si esto es apropiado, pero Bad Luck Fale les dijo: 'Si traen a su hermano (Tanga Loa), se quedará'. Cuando íbamos a la arena para el combate Hattori me llamó: 'Oye, vamos a traer a tu hermano'. Llevaba dos años intentando traer a mi hermano. Siempre me habían dicho que no ese día me dijeron que iban a traerlo y dije que vale.

"Entonces tuve que volver a llamar a WWE y hablé con A-Train: 'Hola, lo siento, pero me hicieron una oferta que no puedo rechazar. Lo siento'. Puedo decir que le dolió, amo a A-Train. Quería trabajar con él, he trabajado con él antes y me cuidó. Después de hablar con él envié un correó electrónico para darles las gracias por la oportunidad. Y eso fue todo. Fin de la historia. Mi hermano vino y comenzamos nuestra carrera".