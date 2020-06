Liv Morgan quiere robarte el alma y escupirla: "Mírame"

Si Liv Morgan quiere robarte el alma tendrá que hacerlo desde otra posición más allá de los encordados de WWE porque no los pisa desde finales de abril. Las tramas menos relevantes de la empresa se detuvieron durante la Era Covid, pasando esta luchadora a un segundo plano. Tampoco estaba haciendo demasiado antes de desaparecer de la programación. Estaba en rivalidad con Ruby Riott, pero ninguna de las dos estaba teniendo mucho protagonismo, lo cual llevó a esta segunda a comentar que no está demasiado contenta con su papel actual en la empresa.

► Liv Morgan quiere robarte el alma

Aún así, Morgan tiene ganas de intentar seguir teniendo oportunidades, de intentar seguir avanzando como Superestrella. Y quizá una reciente sesión de fotos que publicó en Twitter, con el comentario mencionado en un primer momento, sea el comienzo de esto mismo. Por otro lado, también podría pensarse que simplemente quiso deleitar a sus seguidores y llamar un poco la atención en redes sociales.

I'd eat your soul and spit it out. WATCH ME pic.twitter.com/KCxkufesip — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) June 8, 2020

"Voy a comerme tu alma y escupirla. Mírame".

También estuvo haciendo otras publicaciones:

I can't be who you want me to be — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) June 11, 2020

"No puedo ser quién ustedes quieren que sea".

Y dio una pista precisamente de que se avecina algo para ella.

That's all I've been trying to do... something seems to be in the way https://t.co/GhJbB9L6ve — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) June 11, 2020

— ¿Y si lo único que queremos es que seas tú misma? — Eso es todo lo que he estado intentando hacer... Parece que algo está en camino.

Cabe mencionarse que Morgan estuvo recientemente en Main Event, pero el show todavía no ha salido al aire. De todas maneras, una fanática publicó un pasaje del combate que tuvo con Natalya, durante la cual la imitó, cual Damien Sandow con The Miz.