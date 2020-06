Aunque lo importante en WWE es caerle bien a Vince McMahon y no desobedecerlo o tratar de imponerle cosas —o sino pregúntenle a Paul Heyman—, no está mal caerle bien a los demás luchadores, en especial si son veteranos con muchos años de trayectoria, éxito, y sobre todo conocimiento del negocio. Tal es el caso de The Undertaker, quien recientemente dejó ver su gran admiración y respeto que profesa por el actual Campeón WWE, Drew McIntyre.

► Undertaker felicita a Drew McIntyre y le ve un gran futuro

El periodista Scott Fishman de TV Insider le preguntó recientemente a Undertaker por el momento en el que hizo equipo con Roman Reigns para enfrentarse a Shane McMahon y Drew McIntyre el año pasado en Extreme Rules 2019, y que emocionó a los fans, sobre todo porque hubo un careo entre él y Drew:

«Estoy realmente orgulloso de Drew. Él se lo ganó. Entró con fanfarria y gran renombre y no se le dieron del todo las cosas. Ha sido uno de esos muchachos que desde el primer día se acercó a preguntarme diferentes cosas del negocio y y me pedía mi opinión acerca de muchas cosas. En realidad, es alguien que ha escuchado y ha intentado aplicar algunas de las cosas que le he dado.

"Así que estoy realmente feliz por Drew. Algunas veces toma algo de tiempo resolver las cosas. Para un montón de chicos, les toca primero probar un poco el fracaso para así poder reagruparse y encontrar cuánto todo esto es realmente importante para ti. Él hizo eso. Se fue y trabajó duro y regresó. Su confianza es mucho más grande ahora mismo que en el pasado. Siempre tuvo las herramientas. Muchas veces toma un poco más de tiempo para poner el paquete completo. Creo que realmente está empezando a hacer eso ahora mismo, está listo para el próximo nivel".