Syuri recibió el premio a Luchadora del Año 2022 de parte del Diario deportivo Tokyo Sports, gracias a su gran desempeño.

Tras recibir su trofeo, Syuri habló sobre los últimos acontecimientos, que significaron la pérdida del Campeonato World of Stardom y si en un momento determinado podría retornar a las MMA.

En “Dream Queendom, Giulia, la acérrima rival de Syuri, salió victoriosa y ambas luchadoras se llevaron a casa el premio al combate del año de STARDOM, además de que Syuri ganó el honor de MVP 2022 de la promoción.

– Sobre perder el título principal de Stardom tras un año en su poder:

No lo veo como una derrota, este es un nuevo comienzo para mí y estoy emocionada de ver lo que hace Giulia como campeona. En lugar de estar decepcionado, estoy deseando ver qué hará Giulia como nueva campeona en 2023, y siento que se lo he confiado a ella.

– En julio de 2017, Syrui firmó con UFC. Tenía un récord de 1-3, pero antes de unirse a UFC, hizo Pancrase y tuvo marca de 6-0 y anteriormente tuvo marca de 13-1 en kickboxing. Se le preguntó si tenía algún deseo de volver a las MMA:

Siento que he hecho todo lo que puedo hacer en las artes marciales, y aunque no he logrado ningún resultado en el UFC, me convertí en campeona de MMA en Pancrase y Krush, firmé un contrato con UFC y me convertí en la primera japonesa para ganar en UFC. No es fácil tener la experiencia de ir a Chile y competir. Por supuesto, estaba extremadamente frustrada. Practiqué durante unas seis horas todos los días, pasé unas 30 horas viajando a Chile y perdí en 30 segundos.