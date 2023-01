Stardom: «Dream Queendom 2022» Giulia es campeona

«Dream Queendom 2022» fue el magno evento con el que Stardom cerró 2022, celebrado desde el Tokyo Ryogoku Kokugikan,

► «Dream Queendom 2022»

Se anunció un espectáculo en el Yokohama Arena para el 23 de abril de 2023, se llamará «All Star Grand Queendom 2023».

AZM se mantiene firme en la posesión del Campeonato High Speed y consiguió la novena defensa de su cinturón ante Hikari Shimizu de COLOR’s. Con este resultado empata a Mayu Iwatani, quien tenía el récord del mayor número de defensas. AZM desea establecer su propio récord, por lo que nominó a Starlight Kid para su siguiente defensa.

Los aficionados se emocionaron de ver de nueva cuenta a Pink Kabuki (Mina Shirakawa y Unagi Sayaka); la primera retornó de una seria lesión en la mandíbula, mientras que Sayaka hizo su reaparición luego de sus fechas fuera de la empresa, donde le ha ido muy bien. A pesar de su victoria sobre Thekla y Mai Sakurai de DDM, ya no hubo esa integración entre Shirakawa y Sayaka; entonces vino la ruptura, cuando la primera le reclamó a la otra de no estar con ella durante su lesión; entonces presentó a Xia Brookside y Mariah May como sus nueva compañeras para la tercia que llamó Club Venus. Ellas son las últimas competidoras para el Triangle Derby.

En una sensacional contienda, KAIRI y Utami Hayashishita se midieron mano a mano. Fueron quince minutos intensos en donde mostraron lo mejor de su arsenal, pero sin que hubiera un dominio de alguna de ellas. Tras el combate, las dos se encararon en señal de que pronto se dará una lucha por el Campeonato Femenino IWGP.

Prominence (Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi) puso fin al reinado de Oedo Tai (Momo Watanabe, Starlight Kid y Saki Kashima) haciéndolas caer en su sexta defensa del Campeonato Artist of Stardom. Mucho ayudó que el duelo se dirimiera en modalidad harcore, especialidad de Prominence y al excelente desempeño de Suzu Suzuki.

En otro choque espectacular, Nanae Takahashi y Yuu se proclamaron nueva Campeonas Goddess of Stardom dominando a Natsupoi y Tam Nakano, quienes fallaron en su tercera defensa. La poderosa Yuu fue el artífice del triunfo. Maika y Himeka retaron a las nuevas monarcas, la lucha se efectuará el 4 de febrero.

En el turno semifinal, Saya Kamitani logró la doceava defensa del Campeonato Wonder of Stardom en un nivelado duelo ante Haruka Umesaki de Diana. Kamitani nominó a Ami Sohrei como la próxima retadora y también le prometió a Mina Shirakawa una revancha.

La lucha principal fue espectacular, ya que finalmente el destino de Giulia se cumplió y con creces demostró que podía imponerse a Syuri para proclamarse como la nueva poseedora del Campeonato World of Stardom. Ambas luchadoras se atacaron sin cuartel, con una violencia que las hizo exigirse a tal grado que hicieron todo lo que estuvo en su manos para que el choque fuera excepcional. Al final, Giulia logró doblegar a su acérrima oponente y dar comienzo a su reinado.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM DREAM QUEENDOM 2022», 29.12.2022

Tokyo Ryogoku Kokugikan

Asistencia: 3,868 Espectadores

0. 13 Person Stardom Rumble: Super Strong Stardom Machine (#12) y Super Strong Stardom Giant Machine (#13) vencieron a Miyu Amasaki (#9) vino un Giant Press (20:53). Orden de eliminación: Lady C (#1), Hina (#4), Tomoka Inaba (#6), Rina (#3), Yuna Mizumori (#7), SAKI (#5), Waka Tsukiyama (#2), Kikutaro (#10), Fukigen Death★ (#8), Ram Kaichow (#11) y Miyu Amasaki (#9).

1. High Speed Title: AZM (c) derrotó a Hikari Shimizu (9:39) con la Numero Uno defendiendo el título

2. Pre-Triangle Derby: Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo vencieron a Hazuki, Koguma y Saya Iida (12:04) con un Dragon Suplex Hold de Iwatani sobre Iida.

3. Mina Shirakawa y Sayaka Unagi derrotaron a Thekla y Mai Sakurai (10:13) con un Glamorous Driver MINA de Shirakawa sobre Thekla.

4. Goddesses of Stardom Title Contendership, 3 Way Match: Maika y Himeka vencieron a MIRAI y Ami Sohrei y a Natsuko Tora y Ruaka (10:06) con un Michinoku Driver II de Maika sobre Ruaka.

5. Special Singles Match: KAIRI vs. Utami Hayashishita – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

6. Artist of Stardom Title, Hardcore Match: Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi derrotaron a Momo Watanabe, Starlight Kid y Saki Kashima (c) (15:54) con un German Suplex Hold de Suzuki sobre Kashima – conquistando el título.

7. Goddesses of Stardom Title: Nanae Takahashi y Yuu vencieron a Tam Nakano y Natsupoi (c) (15:57) con la Last Ride de Yuu sobre Natsupoi – conquistando el título

8. Wonder of Stardom Title: Saya Kamitani (c) derrotó a Haruka Umesaki (16:33) con un Frankensteiner defendiendo el título

9. World of Stardom Title: Giulia venció a Syuri (c) (29:51) con un Glorious Northern Light Bomb – conquistando el título