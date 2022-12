La empresa femenina Stardom presentó el cartel para su magno evento «Dream Queendom 2022» que se efectuará en el Tokyo Ryogoku Kokugikan el 29 de diciembre.

► «Queendom 2022»

AZM se declaró lista para hacer la novena defensa de su segundo reinado con el Campeonato High Speed, donde enfrentará a Hikari Shimizu de COLOR’s.

También estará en juego el Campeonato Artist Of Stardom, donde Oedo Tai (Momo Watanabe, Saki Kashima y Starlight Kid) se medirán ante la tercia de Prominence (Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi). Esta sexta defensa se dirimirá en modalidad hardcore.

El duelo especial será entre la internacional KAIRI contra Utami Hayashishita.

Cosmic Angels (Natsupoi y Tam Nakano) defenderán por tercera vez el Campeonato Goddess of the Stardom ante Yuu y Nanae Takahashi, las flamantes ganadoras del recién concluido torneo de parejas.

Saya Kamitani va por la doceava defensa del Campeonato Wonder of Stardom, pero para ello deberá medirse ante la sorprendente Haruka Umesaki de Diana.

En al batalla súper estelar, se dará la esperada lucha entre Syuri y Giulia. Para Syuri será la onceava ocasión que pone en juego es cinturón del Campeonato World of Stardom, pero frente de ella tendrá a la ganadora del 5STAR Grand Prix 2022. Giulia ya enfrentó a la monarca en una ocasión previa, en el mes de marzo, fallando en su intento, lo que hizo que su anterior sociedad se fracturara irremediablemente, ahora es momento de saldar esas cuentas pendientes.

El cartel va como sigue:

Stardom «STARDOM DREAM QUEENDOM 2022», 29.12.2022

Tokyo Ryogoku Kokugikan

– Stardom Rumble:

– Mina Shirakawa y Sayaka Unagi vs. Thekla y Mai Sakurai

– Pre-Triangle Derby: Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo vs. Hazuki, Koguma y Saya Iida

– Goddesses of Stardom Title Contendership, 3 Way Match: Maika y Himeka vs. MIRAI y Ami Sohrei vs. Natsuko Tora y Ruaka

– Special Singles Match: KAIRI vs. Utami Hayashishita

– High Speed Title: AZM (c) vs. Hikari Shimizu

– Artist of Stardom Title, Hardcore Match: Momo Watanabe, Starlight Kid y Saki Kashima (c) vs. Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi

– Goddesses of Stardom Title: Tam Nakano y Natsupoi (c) vs. Nanae Takahashi y Yuu

– Wonder of Stardom Title: Saya Kamitani (c) vs. Haruka Umesaki

– World of Stardom Title: Syuri (c) vs. Giulia