B3CCA debutará ante Delmi Exo en MLW SuperFight

Major League Wrestling sigue dando forma a su evento SuperFight 2023. MLW acaba de anunciar el día de hoy un nuevo combate para el evento que se celebrará el 4 de febrero 2023 desde el 2300 Arena en Philadelphia.

B3CCA ya tiene rival para su debut en MLW SuperFight 2023. A través de su pagina web y cuenta de Twitter, Major League Wrestling ha anunciado que Delmi Exo, quien estaba programada para enfrentar a Taya Valkyrie por el Campeonato Peso Pluma Femenil MLW, ahora luchará ante la debutante.

Delmi Exo vs. B3CCA set for Saturday in Philly https://t.co/toRmfBdNrQ

— — MLW (@MLW) January 30, 2023