Summer Rae volvió a la WWE en Royal Rumble 2022 pero no es una Superestrella a tiempo completo desde 2016. Y no parece que vaya a volver a serlo. No obstante, en su reciente entrevista en Busted Open Radio, reconoce que echa de menos la lucha libre. Desde su retiro, ha estado trabajando, en especial, como modelo.

► Summer Rae extraña la lucha libre

“Echo de menos actuar en general. Echo de menos contar historias. Eso es algo que decía Dusty Rhodes. Conseguir, especialmente con las mujeres, elevar a una chica con la gente es muy importante. A muchos luchadores, nos encantan los movimientos y la lucha libre, eso es muy importante una vez que alguien está arriba o una vez que hay una historia. Miro mi carrera y creo que mucha gente probablemente diga: ‘No tuviste esos combates increíbles o esos momentos’, pero yo estaba en las historias donde siento que no había nada mejor que tener a la multitud en mis manos y tenerlos como masilla y poder controlar a hombres y mujeres adultos de 40 y 50 años y hacerlos enojar o alegrarlos.

“Eso es lo que extraño. A través de eso, el subproducto sería tener luchas y recibir golpes, y también extraño eso. Me subí al ring la semana pasada para ver cómo era eso. Extraño la parte de actuación. Muchos fanáticos son tan apasionados y realmente pueden odiarte. Si tienes ciertos elementos, es difícil que te odien. Si eres una chica y realmente tienes calor, es increíble. Recuerdo ver a AJ y ella era tan buena. Ella no tuvo combates durante dos años con los chicos, simplemente era un personaje increíble y había muchas cosas que quería hacer en la WWE que no pude hacer desde ese punto de vista y hay muchas cosas que he hecho desde la WWE para mejorar mi oficio. Lo extraño mucho, por supuesto”.

¿Os gustaría que Summer Rae volviera con regularidad a la WWE?