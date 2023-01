Sheamus revela su meta en este momento en la WWE

Una de las rivalidades más interesantes que la WWE contó en 2022 fue la de Sheamus con Gunther en torno al Campeonato Intercontinental, así como a sus respectivos equipos, The Brawling Brutes e Imperium. En especial gracias a sus tremendos combates, como el que tuvieron en Clash at the Castle. Actualmente, aquella historia está en el pasado mientras el “Guerrero Celta” y Drew McIntyre lidian con The Viking Raiders mientras el “Ring General” ve como Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci intentan ganar el Campeonato de Parejas SmackDown.

► La meta de Sheamus

No está claro si la rivalidad va a continuar pero Sheamus tiene como meta cerrar su trilogía con Gunther en WrestleMania, como señala en su reciente aparición en WWE’s The Bump. ¿Quién no querría ver un nuevo combate entre ellos en el mayor escenario de todos? Ahora veremos si se cumple.

“Mira, estamos hablando del Royal Rumble, pero todo lo que ha estado en mi mente durante los últimos dos años es el [Campeonato Intercontinental]. Ya he estado cara a cara con Gunther dos veces. Mi meta este año, mi objetivo este año es enfrentarme a Gunther una vez más y terminar la trilogía en WrestleMania y convertirme en el primer campeón de WWE Ultimate Grand Slam. He estado tan cerca últimamente con los chicos a mi lado durante el último año, pero este sigue siendo el objetivo para mí. Royal Rumbles aparte, todo lo demás aparte, esa es la última pieza de mi WWE Ultimate Grand Slam Championship que nadie más ha logrado en esta empresa. Eso es todo lo que me importa”.

¿Os gustaría que Sheamus y Gunther se enfrentaran en WrestleMania 39?