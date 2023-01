Strickland respeta decisión de Ngannou de dejar UFC

A principios de este año, Francis Ngannou se separó oficialmente de UFC. Después de un año en el estante recuperándose de la cirugía y negociaciones prolongadas, Ngannou y el UFC no pudieron llegar a un acuerdo para que el campeón de peso pesado volviera a firmar con la promotora.

Entre los puntos conflictivos para Ngannou estaban cosas como el patrocinio externo, el seguro médico, un contrato de tres peleas y la capacidad de participar en combates de boxeo mientras aún tenía contrato con UFC. Cuando el UFC no atendió ninguna de esas solicitudes, Ngannou finalmente decidió abandonar la promoción , rechazando una suma sustancial de dinero en el proceso.

Fue una postura de principios de Ngannou, una que su compañero de equipo en Xtreme Couture, Sean Strickland , respeta, incluso si él no haría lo mismo.

“Respeto a Francis por eso. Me estoy desviando de lo que dijo Eric [Nicksick], y si eso fuera legítimo y él dijera: ‘Oye, quiero ser dueño de mi marca, quiero ser quien soy, no se trata del dinero’, yo respeta eso Yo, personalmente, no soy de esa maldita manera. Si me das dinero, te daré mi nombre, me importa una mierda. Así que respeto el hecho de que defendió lo que creía e hizo lo que quería hacer. Personalmente no soy así, estoy jodidamente vendido”.

Pero si bien Strickland apoya decididamente al UFC, eso no significa que piense que todo es perfecto. El reciente fallecimiento del miembro del Salón de la Fama de UFC Stephan Bonnar , también luchador de Xtreme Couture, parece haber tocado la fibra sensible de Strickland.

“Soy un maldito tipo de compañía. Me encanta el UFC. Creo que mi compromiso con el UFC no está en duda. Pero tienes que pensar, ¿Cuánto dinero crees que ganó el UFC con Stephan Bonnar y Forrest Griffin a lo largo de los años, vendiéndolo? … No digo que tengan la obligación de darle ese pastel a Stephan Bonnar, pero … si tuviera un pedazo de ese pastel, incluso un pedazo pequeño, podría haber cambiado su vida.

“Supongo que esto se debe a que Francis quiere más de sí mismo. Quiere poseer más de sí mismo. Me encanta el UFC, estoy feliz, estoy haciendo las cosas bien, estoy ganando mucho dinero, pero mira a tipos como Stephan Bonnar, que allanó el camino e hizo que el UFC ganara millones. y el pastel definitivamente no fue compartido.

“Hay una jerarquía en la empresa y no quiero que la gente piense que estoy hablando mal de UFC. Gano más en esta empresa: gané más en esa pelea que si no fuera por el UFC de lo que habría ganado en toda mi jodida vida. Así que estoy muy agradecido por eso, es solo que a veces ves a los Stephan Bonnar y esa mierda”.