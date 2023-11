A The Street Profits les ha venido de maravilla comenzar a operar bajo el ala de Bobby Lashey. No solo les ha dado más presencia en la televisión de WWE sino un nuevo enfoque, lo que ha abierto la puerta a nuevas historias.

Montez Ford y Angelo Dawkins lo han hecho todo como equipo: Campeones de Parejas NXT, Campeones de Parejas SmackDown, Campeones de Parejas Raw. Pero estaban en tierra de nadie antes de esta alianza, algo en lo que tiene su cuota de importancia ese mismo éxito.

Y eso les hacía sentirse frustrados, según reconoce Ford en Metro.

«Creo que es como una transición fácil porque pudimos aplicar lo que hemos estado sintiendo internamente a lo que está sucediendo en la pantalla. En los últimos años, Street Profits ha tenido un tremendo éxito, pero de alguna manera hemos estado un poco estancados, simplemente nos quedamos en punto muerto por un tiempo. Con eso crece la frustración y la ira, porque con el deseo de querer hacer más, avanzar y tener más logros en la vida, esa frustración comienza a crecer«.

«Simplemente creíamos firmemente que la forma en que lo estábamos haciendo, la forma antigua o la forma amable, obviamente no estaba funcionando. Esta forma no solo parece tener un cambio, sino que nos ha estado dando el impulso que necesitamos, pero también el filo que ya estaba allí«.

Durante el SmackDown de esta pasada noche, Street Profits derrotaron a Brawling Brutes y Pretty Deadly. Además, se ha anunciado que la semana que viene van a a ser retadores al Campeonato Indiscutible de Parejas contra Finn Bálor y Damian Priest. ¿Serán elos los nuevos monarcas de la división?

