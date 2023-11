Montez Ford explica lo que ha supuesto para The Street Profits estar recibiendo la ayuda de Bobby Lashley en los últimos meses en WWE SmackDown en una reciente entrevista con Fox News. Elogia a The Allmighty por su trayectoria como Superestrella. Apunta que ha estado limando las partes sobrantes de sus actuaciones. Y adelanta que acatarán cada orden que tenga para ellos porque ha tenido mucho éxito.

► La influencia de Bobby Lashley

«Lo consideramos lo que llamamos un ‘O.G.’ Ha sido testigo de todas las transiciones, de todas las olas. Ha visto a Superestrellas de la WWE llegar y partir en muchas ocasiones diferentes. Lo ha visto todo y ha logrado un gran éxito.»

«Lo mismo con The Street Profits, hemos tenido éxito como equipo. Somos campeones de Triple Corona en parejas, pero eso ha estado estancado en los últimos años. Bobby ha llegado y nos ha tomado bajo su ala, básicamente eliminando lo que sobraba, el exceso que nos impedía prosperar, y simplemente nos ha mantenido en el camino correcto, enseñándonos las mismas formas en las que él tuvo éxito e inculcándonos eso ahora.»

«Ayuda mucho. Cuando lidias con alguien que ha sido parte del juego y ha visto todas las olas diferentes, y como, ves cómo reaccionan, más o menos establece el tono porque no los ves entrar en pánico, o si no los ves preocuparse demasiado por nada, eso es más o menos cómo va a ser la actitud. Bobby ha sido realmente así todo este tiempo. Muy tranquilo, muy calculado, metódico, pero ese es su ritmo. Está cocinando algo, como podemos decir. En este momento, lo que estamos haciendo y lo mejor que podemos hacer es no solo escuchar, sino más probablemente obedecer porque, obviamente, lo que ha hecho ha llevado al éxito.»