En meses recientes varios luchadores de MLW (Lance Anoa’i, Arez, Alex Hammerstone, Juicy Finau) han solicitado la rescisión de sus contratos. El presidente, Court Bauer, lo analiza en Busted Open Radio. Y elogia a MJF, ex luchador de la empresa, cuyo acuerdo con AEW está próximo a expirar.

► MLW, Court Bauer y MJF

«Ahora lo que sucede es que haces que un tipo se destaque y luego ocurre el tampering, y de repente un tipo dice, ‘Hablé con otra oficina, más o menos me quieren, no quiero honrar mi contrato’. Eso es un poco j*dido. Inviertes todo este dinero en un tipo, él quiere tener una conclusión satisfactoria con la historia, pero ahora tienes que arruinar tu negocio y el dinero que invertiste para que alguien vaya a otro lado. Eso ha sucedido, no puedo contar cuántas veces, y somos vilipendiados. No voy a armar un desastre en Twitter por eso. Ellos tienen su lado, pero hay otro lado en esto y no se escucha a menudo».

«Honramos nuestros compromisos, así que cuando estamos pagando a los chicos y están contentos, eso es genial. Cuando de repente pueden recibir dinero en otro lugar y quieren irse, es como, ‘Espera, ¿y qué pasa con nuestros compromisos también? Los hemos honrado’. ¿Qué le digo a las plataformas, qué le digo a la empresa de juguetes, qué le digo a los fanáticos cuando no obtienen un final satisfactorio para la historia porque solo quieres irte y abandonar la ciudad? En los años 90, eso se llamaba venderse. Ahora, es como, ‘a la mi*rda las empresas, solo se trata del talento’.

«Hay ahorros de toda una vida en esto. Muchas familias, las personas en producción, están comprometidas y sus familias están invertidas. Cuando se van de la ciudad o quieren irse, están fastidiando a todas esas personas y a las personas que pusieron pasión en la fabricación de juguetes y todas esas cosas. Tienen un impacto y hay un efecto dominó. Ha sucedido tantas veces. No lloro por eso. Son simplemente realidades del negocio, y ha cambiado. Muchos promotores dicen, ‘es lo que es’. Escuchas un lado de la conversación y no escuchas el otro. Hemos hecho eso. Si dices algo dos o tres veces en la lucha libre, tiene que ser verdad.»

«Te daré un gran ejemplo. MJF firmó y cumplió en ambos extremos. Cumplimos para él y él cumplió para nosotros. Estaba en una posición en la que pedía más dinero, no estaba ganando mucho, estábamos comenzando y él fue el primer chico que firmamos. Dijo, ‘Creo que debería estar ganando más’. ‘Absolutamente, no vamos a darte un nuevo contrato, pero hacemos un trato de apretón de manos, te voy a dar un aumento significativo en el salario’. Se convirtió en el chico mejor pagado en 2018, 2019. Luego, sabíamos que no iba a renovar, pero ese tipo puso a todos por encima y sabía que iba a AEW, pero hizo negocios de la manera correcta. Ayudó a nuestra empresa. Enriqueció nuestra empresa, entretuvo a los fanáticos y puso por encima a todos sus amigos en el vestuario al irse. Así es como haces negocios y lo haces de la manera correcta. No quiero poner a Max como el bueno, es un pedazo de mi*rda humana», dijo entre risas.