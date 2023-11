La división femenil de AEW echa de menos a Thunder Rosa. Pero antes de oficializarse su regreso competitivo bajo estos focos, Rosa ya ha dado una pequeña previa en la escena independiente.

15 meses después, «la Mera Mera» ya está lista para hacer de las suyas otra vez como «All Elite», ante un panorama donde de nuevo Hikaru Shida es máxima campeona y Britt Baker, su gran némesis, no goza ya de tanta exposición, aunque es de esperar que más pronto o más tarde reciba otro impulso.

Rosa, recordemos, nunca perdió el Campeonato Mundial AEW, tuvo que dejarlo vacante por sus dolencias, y lógicamente, la mexicana querrá reclamar tal estatus.

Y ante los micrófonos de la más reciente edición de Busted Open Radio, Thunder Rosa quiso confirmar que está de vuelta, lanzando de paso un aviso a navegantes.

«Tuve que aprender otras cosas para no volverme completamente loca. Porque una lesión que casi acaba con mi carrera me arrebató la lucha libre. El hecho de que pudiera correr tres millas sin dolor el pasado jueves o miércoles, el hecho de que pueda levantar peso, dormir, sentarme, levantarme, estar en un avión sin dolor, es maravilloso. El hecho de tener una oportunidad de conseguir mi momento y lo que me pertenece, es una bendición. No voy a dejar que nadie, y pongo a todos en aviso, me diga lo contrario.

«He pasado por un maldito infierno, y no me importa si tengo que pasar por el maldito infierno para conseguir lo que tengo que conseguir, porque voy a conseguirlo. Soy la maldita Thunder Rosa. La Mera Mera. Me llaman La Mera Mera por una maldita razón, y no es porque sea una quejica y me guste quejarme. No, es porque me dejo el trasero para conseguir lo que quiero, para conseguir lo que merezco, conseguir eso para lo que merezco, y que es la excelencia».