Santos Escobar se volvió contra Rey Mysterio durante el SmackDown de la semana pasada.

En el de la pasada noche, el luchador de México «explicó» sus acciones y le deseó a The Master of the 619 que su pierna sea amputada durante la cirugía a la que debe someterse y que le tendrá un tiempo fuera de acción, así como que no vuelva nunca.

Tras el programa, donde también atacó a Joaquin Wilde y Cruz del Toro, además de recibir una bofetada de Zelina Vega, Escobar dedicó otro mensaje de odio a Mysterio.

► La traición de Santos Escobar

«Soy un hombre adulto. Digo lo que pienso y pienso lo que digo. Lo que dije fue que espero que nunca regrese. ¿Cómo te sentirías si tu mentor, la persona a la que más respetas, te traicionara y eligiera a alguien como Carlito? ¿Cómo te sentirías al respecto?».

«No estoy enojado. Estoy decepcionado. Estoy decepcionado con cada lección, ya sea en esta arena o en casa. ¿Escucharon eso? Tienen el descaro de abuchearme. ¿A mí? Todos me traicionaron. Pensé que tenía una familia. La familia lo es todo para mí. Pensé que tenía una familia. Se fueron. A partir de ahora, estoy solo«.

«No puedo esperar. He estado esperando este momento durante un tiempo. Pero tengo noticias para ti. Buena suerte para que Carlito llegue a tiempo. Asegúrate de que sepa qué día es».

Cabe mencionarse también que se ha anunciado oficialmente que Santos Escobar va a verse las caras con Carlito en Survivor Series.

La verdad es que es un movimiento interesante para el luchador mexicano, que tiene muchísimo que mostrar en el main roster de WWE de manera individual. Sin Legado del Fantasma, sin LWO. Ya lo vimos en NXT, aunque sean escenarios distintos, Santos Escobar tiene mucho talento y es más que capaz de valerse por sí mismo.