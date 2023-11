Análisis y Predicciones – AEW FULL GEAR 2023

Este sábado se llevará a cabo AEW Full Gear 2023, un nuevo PPV para AEW, y que cuenta con un nutrido cartel con nueve encuentros programados, donde se pondrán en juego varios títulos, incluyendo la lucha por el Campeonato Mundial AEW. Durante la tarde y noche de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS

► Análisis y predicciones para AEW Full Gear 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de AEW Full Gear 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento, sin contar lo que se llevará a cabo en el Zero hour.

► ¿Quién será la nueva contratación?

No es una lucha, pero será uno de los temas a seguir en este PPV. Tony Khan anunció que uno de los mejores luchadores firmará su contrato con AEW en Full Gear, pero no dio mayores pistas más allá de que era alguien muy respetado por los fanáticos de la empresa. Entonces, al barajar nombres, la primera opción que salió fue el de Mercedes Moné, pero su lesión prácticamente la descartaría.

Entonces, seguimos con los nombres, y de plano se descartan todos los ex WWE, por su cláusula de no competición que expira en diciembre, a menos que haya una situación especial como sucedió con Andrade en su momento, no esperamos ver a Dolph Ziggler o Mustafa Ali. Ronda Rousey puede ser una opción, considerando que debutó en ROH anoche; Will Ospreay es otro nombre que suena, y es bastante familiar en el entorno de AEW, pero su contrato (en teoría) vence en febrero. Goldberg es otro nombre respetado en la industria y hoy es un agente libre. Dicho esto, creemos que Tony Khan puede fácilmente pagar la recisión de Ospreay y la empresa le puede proporcionar un gran escenario para Wembley el próximo año, por lo que el británico será la revelación de la noche.

Predicción: Will Ospreay

► Campeonato Mundial de Parejas ROH: Samoa Joe y MJF vs. The Gunns

Al igual que en WrestleDream, MJF tendrá que hacer el doble trabajo esta noche al defender sus dos títulos. Sin embargo, ya cuenta con un compañero para el primero de sus combates. Se trata de Samoa Joe, a quien probablemente MJF tenga que echarle un ojo durante toda la lucha. La última asociación de Joe fue con Wardlow, un equipo conocido colectivamente como «WarJoe», y terminó con la «Samoan Submission Machine» asfixiando al «WarDog» y luego llevándose su Campeonato TNT. La oferta de asociación de Joe es completamente transaccional y probablemente asegurará su oportunidad por el título independientemente del resultado aquí. Sin embargo, es posible que quieran desarrollar una historia que no pudieron con Adam Cole y tengamos compañeros y rivales en las semanas venideras.

Predicción: MJF y Samoa Joe

► Texas Death Match: Adam Page vs. Swerve Strickland

El combate será el segundo Texas Death Match de Hangman este año, después de haber vencido a Moxley en una guerra sangrienta en AEW Revolution. Page no sólo tiene un historial en este tipo de combates, sino que también ha estado estancado desde que perdió el título mundial el año pasado, por lo que es el que más necesita ganar para mantener algún tipo de estatus estelar en AEW. Dicho esto, una victoria sobre Strickland podría ayudarlo a salvarlo de quedarse atrapado en el letargo de la escena del Campeonato de Tríos ROH junto a los Young Bucks.

Predicción: Adam Page.

► Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne vs. Darby Allin, Adam Copeland y Sting

El Patriarcado (liderado por Christian Cage) parece empeñado en acabar con Copeland, Sting y Darby Allin, y en consecuencia, el factor de intensidad está garantizado aquí. Sin embargo, también parece haber un «caballo negro» en este combate. Se trata de Ric Flair, el «hombre más sucio del negocio», quien es parte de AEW y estará en la esquina de los buenos, y que podría ser un factor aquí. Por otro lado, este será el primer combate de Copeland en un PPV de AEW y no serïa bueno que sume una derrota. Dicho esto, la victoria será de los buenos, a pesar de una posible traición del Nature Boy.

Predicción: Darby Allin, Adam Copeland y Sting

► The Golden Jets vs. The Young Bucks

En una historia que en gran medida se reduce a «más drama de Elite», Matt y Nick Jackson se enfrentarán a su compañero de The Elite, Kenny Omega, y a su nuevo socio, Chris Jericho, conocidos ahora como The Golden Jets. Si los Bucks ganan, los Jets se disolverán (por la estipulación), lo que sería sorprendente considerando lo reciente de la formación del equipo. Si los Jets ganan, obtendrán la oportunidad por titular, mientras que los Bucks pueden darse el lujo de perder aquí sin que les afecte tanto, ya que tras haber ganado el Campeonato de Tríos no es que hayan trascendido últimamente.

Predicción: The Golden Jets.

► Campeonato Internacional AEW: Orange Cassidy vs. Jon Moxley

En lo que a Moxley respecta, debería ser el campeón desde hace rato. Sin embargo, recordemos que el miembro del Blackpool Combat Club sufrió una conmoción titular en su lucha contra Rey Fénix, lo que le costó el encuentro y también el título. Además, Moxley no pudo obtener el alta médica a tiempo para una revancha contra Fénix, lo que llevó a Cassidy a ganar el combate y recuperar el oro. Ahora nos encontramos exactamente donde estábamos en septiembre. Cassidy es campeón, Moxley es el retador número uno y, aunque Cassidy es una opción segura para el título, probablemente no será suficiente para superar el hambre de Moxley, quien no pudo tener un reinado como se esperaba. La eventual derrota de Cassidy también podría hacer que este se vuelva rudo, lo que podría generar un buen impacto en televisión.

Predicción: Jon Moxley

► Campeonato TBS: Kris Statlander vs. Julia Hart vs. Skye Blue

Julia Hart ha sido consistentemente buena desde que se pasó al bando oscuro, mientras que Skye Blue está por seguir sus pasos, aunque un peldaño más abajo. Dicho esto, el combate parece ser un tema de dos, con Statlander luciendo dominante y con Hart obteniendo la oportunidad de su vida. Al ser una triple amenaza, Skye Blue será quien seguramente reciba el conteo de tres, y la predicción es bastante pareja entre Statlander y Julia Hart, dependiendo del camino que quieran tomar de aquí en adelante. Dicho esto, la opción más segura es una victoria de la campeona y un posible mano a mano en el futuro con Julia Hart en donde pueda, finalmente, ceder el oro.

Predicción: Kris Statlander.

► Campeonato Mundial de Parejas AEW: Ricky Starks y Big Bill vs. La Facción Ingobernable vs. House of Black vs. FTR

Starks y Bill han demostrado ser buenos campeones a los que hay que tenerles mucho cuidado; no sólo destruyeron a FTR para comenzar su reinado sino consolidando su lugar a través de defensas contra Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta. Starks también está en una buena racha, ganando tres de cuatro combates desde que obtuvo los títulos, incluida la defensa antes mencionada y dos victorias individuales contra Dax Harwood y Preston Vance. Un Fatal Four Way parece ser la opcíon más segura para que los campeones retengan, considerando que pueden aprovechar su oportunismo inclusive, pese a que los otros tres equipos han trabajado mucho más como tales.

Predicción: Ricky Starks y Big Bill.

► Campeonato Mundial Femenil AEW: Hikaru Shida vs. Toni Storm

Si bien los combates de Shida han sido geniales y ella es una gran campeona, simplemente hay más cosas que hacer con Storm. Su descenso a la locura del Viejo Hollywood se ha convertido en uno de los aspectos más destacados de la programación de AEW, y ahora con Mariah May en escena, ya hay una historia de seguimiento esperando tras bastidores. La división femenil de AEW ha necesitado desesperadamente un personaje como Storm, que salte de la pantalla en cada segmento. Shida es una gran campeona, que lucha con pasión y espíritu y, según su historial, probablemente volverá a tener el título en el futuro, aunque una derrota le dejará otro sinsabor tras lo ocurrido en Wembley. Sin embargo, es posible que si gana, igualmente quedará opacada por la historia entre Storm y Mariah May que puedan generar en el futuro, por lo que la opcíon más segura es que AEW aproveche el impulso que han ganado con Storm.

Predicción: Toni Storm.

► Campeonato Mundial de Peso Completo AEW: MJF vs. Jay White

Se podría pensar que existirían las condiciones ideales para que MJF pierda el título, que ahora ha logrado convertirse en el Campeón con el reinado más longevo. Tal vez resulte lastimado en el combate previo, o bien en un ataque posterior al mismo, ya sea por parte de Samoa Joe, Bullet Club, The Devil (revelado) o alguien más. Hay muchas opciones posibles aquí; sin embargo, justamente la amenaza de Samoa Joe hace que este combate se incline un poco hacia el Campeón, considerando que pueden ambos desarrollar una mejor historia que lo que ocurriría con Samoa Joe y el Bullet Club Gold, en caso de que gane White. Ahora, ya sea porque el Switchblade ha estado llevando la delantera en este cobate, o porque es muy difícil que el «ladrón» del título lo conserve cuando se dé la verdadera lucha por el título, no vemos que vaya a suceder una derrota de MJF, independientemente de que otras cosas puedan ocurrir de aquí hasta el final del evento.

Predicción: MJF.