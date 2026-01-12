Stone Cold Steve Austin es uno de los nombres más icónicos en la historia de la lucha libre profesional, pero tuvo que verse obligado a retirarse en el 2003 debido a graves lesiones, incluyendo una contusión en la médula espinal que lo dejó brevemente cuadripléjico, y a partir de allí las cosas se le pusieron cuesta arriba. «The Texas Rattlesnake» tuvo una larga lista de rivales a lo largo de sus 13 años de carrera, entre los que destacan The Rock, Shawn Michaels y Kurt Angle. Sin embargo, para el miembro del Salón de la Fama WWE hay una persona que destaca por encima del resto como su mayor adversario en el ring.

► Para Steve Austin, Bret Hart y Vince McMahon son los mejores

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet para «Insight», Steve Austin nombró a Bret Hart como su mejor rival dentro del ring, afirmando que nadie podía igualar la química que tenía con «The Hitman». Según Austin, sus personalidades contrastantes se complementaban.

«Bret Hart es el mejor que hay, el mejor que ha habido y el mejor que habrá. Bret, me encanta trabajar con ese tipo. Tuvimos química instantánea. Era un estudioso del juego y de otras promociones, y había visto lo que yo hacía en la WCW, el impresionante Steve Austin, y sabía que su estilo y el mío funcionarían bien juntos, y así fue. Yo era un rudo hablador, y él era ese adicto al trabajo, ese técnico trabajador… Le estoy muy agradecido porque significó mucho para mi carrera».

A pesar de que Hart era su mayor némesis en el ring, Austin admitió que el mayor rival de su carrera fue, sin duda, el exdirector mandamás de la WWE, Vince McMahon, con quien mantuvo una intensa rivalidad a finales de la década de los 90, siendo ese único luchador que desafiaba a la autoridad que McMahon representaba.

«Vince, gran química. Él era el cerebro. No sé qué estará haciendo ahora, pero esa fue una rivalidad que trascendió la industria de la lucha libre. E incluso si no eras fan de la lucha libre, te interesaba el entretenimiento. Así que te ponías a ver qué estaba haciendo este cabrón del sur de Texas aterrorizando a su jefe de Nueva York.»