WWE NXT 6 DE ENERO 2026 .— NXT inicia el 2026 con la sexta edición de New Year’s Evil, donde veremos un duelo por el Campeonato NXT. El poderoso Oba Femi pondrá en juego su corona ante el Campeón de la División X TNA, Leon Slater, quien se ganó la oportunidad al vencer en un Fatal 4-Way ante Dion Lennox, Joe Hendry y Myles Borne. Aunque Femi tiene como ventaja su tamaño y una fuerza de nivel descomunal, Slater podría dar la sorpresa debido a su velocidad y capacidad de sobreponerse a las adversidades. ¿Quién saldrá del ring como máximo monarca de la marca plateada? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

La Campeona NXT, Jacy Jayne, expondrá el cinturón frente a la talentosa Campeona Evolve, Kendal Grey, quien obtuvo esta oportunidad al ser la ganadora del Iron Survivor Challenge en NXT Deadline.

La Campeona Norteamericana NXT, Thea Hail, defenderá su título en una revancha directa ante Blake Monroe, quien busca recuperar el título perdido de manera polémica.

Además, en mano a mano, Tatum Paxley enfrentará a Izzi Dame en un duelo que promete agregar más calor a una cruenta rivalidad.

WWE NXT 6 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro