Johnny Gargano se aleja discretamente de Tommaso Ciampa

Una de las noticias que surgió durante la semana anterior fue la decisión de Tommaso Ciampa de no renovar con WWE una vez que su contrato expire. No se sabe cuándo culminará su acuerdo actual ni qué exactamente hará una vez que llegue a la agencia libre, pero la salida de Ciampa generará un «efecto rebote» sobre Johnny Gargano, su compañero en DIY, con quien había estado haciendo equipo hasta hace poco.

► Eventual salida de Ciampa deja a Gargano sin equipo

Los últimos informes sugieren que la compañía está avanzando activamente con Johnny Gargano como si ya no hubiera más que hacer las cosas por su cuenta, y lo ven ahora como una estrella a nivel individual, donde precisamente ha hecho apariciones a ese nivel, incluso compitiendo por el Campeonato de los Estados Unidos y llevándose una derrota ante Carmelo Hayes en el primer SmackDown del 2026.

Durante el programa de preguntas y respuestas de Fightful Select de este domingo, Sean Ross Sapp abordó la situación de Ciampa después de que un fan solicitara más información. Si bien explicó que personas cercanas a Ciampa están siendo cautelosas por respeto a su privacidad, también dejó claro que los informes coinciden con lo que ha estado escuchando, agregando luego el hecho de que Gargano ya es tratado ahora como una estrella a nivel individual.

«Las personas con las que hablé querían respetar su privacidad en lo que respecta a los detalles, pero lo que he oído es que BodySlam.net lo informó correctamente, o al menos coinciden con lo que he estado escuchando».

«Últimamente no ha estado entre bastidores. Y Johnny Gargano es especialmente, o efectivamente, un competidor individual«.

Johnny Gargano ha pasado la mayor parte de los últimos tres años presentado como parte de DIY junto a Tommaso Ciampa. Ahora, con Ciampa ausente y sin que se espere su regreso antes del vencimiento de su contrato, la WWE parece estar reposicionando discretamente a Gargano por su cuenta, y actualmente está involucrado en interacciones con Nathan Frazer y Axiom, aunque resulta extraño esta situación, dado que el dúo ha trabajado mayormente como un equipo.