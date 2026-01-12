Rikishi lamenta los precios altos de las entradas en WWE

Desde que TKO adquirió WWE, los precios de las entradas a los espectáculos «normales» (un programa semanal o un evento en vivo no televisado) se han incrementado notablemente. Esto es más notorio si hablamos de eventos premium o especiales, ya que solo citando lo ocurrido en el último Saturday Night’s Main Event que marcó la despedida de John Cena, la entrada más cara superaba los 11 mil dólares.

► Precios para asistir a eventos en WWE se ha incrementado

En la reciente edición de su podcast «Off the top», Rikishi criticó duramente la situación actual de la venta de entradas para eventos en vivo bajo el mando de TKO, admitiendo que incluso con su contrato de Leyendas, es casi imposible ayudar a amigos o familiares a entrar al recinto sin pagar precios exorbitantes, y que incluso las propias leyendas ya no gozan de las ventajas que solían tener en el pasado, aunque espera levantar su voz para ver si desde su posición puede hacer algo para ayudar a los fanáticos.

«Incluso mis familiares… ahora ni siquiera podemos… normalmente me llaman para pedir entradas, pero ahora es demasiado difícil. Hay un montón de lagunas legales que hay que superar, bla, bla, bla».

«No hay entradas gratuitas. Quizás podría intentar conseguir un descuento, pero no sé qué es un descuento hoy en día. Una entrada de mil dólares sigue siendo mucho dinero«.

“Antes, para nosotros, las entradas eran… Un asiento en primera fila podría haber sido… Ahora, hombre, hay que sacarse la lotería solo para estar en la cima”.

“Estos tipos ganan mucho dinero, lo cual es bueno… pero para una familia de cinco, con un hombre trabajando de 9 a 5 toda la semana… es muy difícil llevarlos a los eventos”.

“Entiendo sus preocupaciones, pero no soy yo. Hablaré de ello, lo diré. Quizás la empresa, o quien esté a cargo de Ticketmaster o quien sea, pueda hacer que esto sea posible para los aficionados”.