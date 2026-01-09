WWE SMACKDOWN 9 DE ENERO 2026 .— WWE llega a Alemania, donde veremos el posible desenlace de una de las rivalidades más intensas de los últimos meses. Cody Rhodes defenderá el Campeonato Indisputable WWE ante Drew McIntyre en una lucha de Tres Etapas del Infierno, es decir, de dos a tres caídas, cada una con una modalidad diferente. La primera, un mano a mano tradicional; la segunda, un Falls Count Anywhere; y la tercera, una jaula de acero. De esta manera se busca zanjar un pleito que se volvió profundamente personal, pues McIntyre ha incluso profanado recuerdos del padre de Rhodes para desequilibrarlo. El campeón llega decidido a defender su oro y redimir su legado contra un escocés que está dispuesto a todo para volver a portar el título. ¿Podrá Rhodes cruzar exitosamente el infierno que se le avecina? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Uber Arena, en Berlín, Alemania.

También está programada una lucha de cuatro contra cuatro. Los Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis y Joe Gacy, con Nikki Cross) enfrentarán a los MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y JC Mateo o Talla Tonga).

Además, Trick Williams hará su debut en la marca azul en un mano a mano contra Rey Fénix.

WWE SmackDown 9 de enero 2025

La cobertura en vivo inicia a las 13:00 hrs

► El evento comenzó con la llegada de Randy Orton.

►Después de su presentación no pudo decir mucho, pues fue interrumpido por Trick Williams.

►Williams amenazó a Orton, dándole a entender que su tiempo había pasado. «Ya no es 2006, es 2026». De las palabras pasaron a los golpes. Orton se llevó la mejor parte al aplicarle su DDT.

►The Miz también atacó a Orton, pero recibió un RKO.