Stone Cold no se veía listo para luchar en WrestleMania

El integrante del Salón de la Fama de WWE, “Stone Cold” Steve Austin, explicó recientemente los motivos por los cuales no apareció en ninguna de las dos noches de WrestleMania 39.

Durante meses se rumoreó la posibilidad de que Austin tuviera un nuevo combate en este magno evento, algo que finalmente no sucedió.

En una entrevista con Bleacher Report, Austin ha explicado que acabó el rodaje de su programa de televisión tan solo cuatro días antes de WrestleMania, lo que complicó su preparación para una posible lucha.

“Terminé el rodaje de mi programa cuatro días antes de WrestleMania. Conduje todos los kilómetros en una autocaravana y me llevé pesas, un saco de arena y una campana extractora, así que me ejercité. Sin embargo, no creía que pudiera prepararme a tiempo porque no conocía mi calendario”.