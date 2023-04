MJF: “Para AEW, soy lo que Eminem era para D12”

En su reciente entrevista con Sean Ross Sapp, MJF estuvo hablando bastante de música. Primero, de cantar la canción Pennies from Heaven de Bing Crosby en Dynamite: “Lo sé. Sí. Conozco la canción. Pero no tuve que pasar por nada de eso. He sido rico toda mi vida. […] ¿Ves este tatuaje? ¿Puedes verlo? Este es mi abuelo. Falleció hace unos tres años. Era el líder de una banda. […] Le encantaba Pennies from Heaven. Comenzaba a cantar esa canción al azar en lugares públicos. Así que esa era para él“.

> MJF, como Eminem

Después, el Campeón Mundial de Peso Completo AEW se comparó con Eminem señalándose como el líder de su compañía como el rapero lo era del grupo D12; este fue fundado en el mundo del hip hop en 1996 por el mismo Slim Shady, Proof, Bugz, Mr. Porter y Kuniva. Tuvieron mucho éxito, en especial cuando la estrella de 8 Mile se hizo famoso, destacando sus álbumes Devil’s Night y D12 World. Se deshizo en 2006 para resurgir en 2008 hasta finalmente desaparecer en 2018.

MJF: “D12, ¿era ese el tipo en una canción de Eminem?”.

SRS: “El grupo de Eminem”.

MJF: “Oh, ¿su banda? Sí, lo tengo“.

SRS: “Es un poco apropiado que no lo supieras porque estas chicas ni siquiera conocen el nombre de mi banda”.

MJF: “No, y por qué lo harían porque Eminem es el cantante principal de la banda, a nadie le importa el resto. Es por eso que cuando la gente se molesta, MJF está en la mayor parte del programa, yo soy el cantante principal de la p*ta banda. Supéralo. Nadie está sintonizando AEW para ver a nadie más“.

Embed from Getty Images

¿Te gusta MJF? ¿Y Eminem?