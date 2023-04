Steve Austin no descarta volver a luchar en la WWE

Steve Austin dijo que no estaba en forma cuando luchó con Kevin Owens en WrestleMania 38 y finalmente quedó fuera de WrestleMania 39 debido a que no tuvo tiempo de prepararse adecuadamente debido a que estuvo grabando Stone Cold Takes on America. Pero aún así el miembro del Salón de la Fama -fue inducido en 2009- no descarta volver a los encordados. Obviamente, en estos momentos no se sabe nada sobre cuando podría suceder pero no cabe duda de que el 40 aniversario de La Vitrina de los Inmortales sería el lugar ideal.

> La puerta de Steve Austin sigue abierta

Por ahora, nos quedamos con las recientes palabras de la Serpiente de Cascabel recientemente en WESH2:

“Se me acercaron para hablar sobre la lucha libre en WrestleMania 39. Pensé, lo que hice con Kevin, fue una gran despedida porque comencé en Dallas, tuve la oportunidad de terminar en Dallas. La forma en que enmarcamos ese combate, fue demasiado. Me propusieron ser parte de 39, pero con el cronograma de filmación le dije a WWE: ‘No sé cómo será mi vida hasta que entremos en producción y sepamos si puedo entrenar para WrestleMania 39’. Terminamos este show entre cinco y siete días antes de WrestleMania. No hay forma de viajar por toda la creación de Dios en una casa rodante con una mancuerna de 35 libras, un saco de arena de 45 libras y algunas pesas rusas, y ponerme en la forma adecuada. En el futuro, no estoy diciendo que volveré al ring, pero como dije a los 38 años, si las estrellas se alinean, cualquier cosa podría pasar“.

¿Qué lucha te gustaría para Steve Austin?