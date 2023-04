Xavier Woods: “Seré campeón individual en la WWE”

Después de no haber podido ganar el Campeonato Intercontinental de manos de Gunther la semana pasada y preguntarse qué sigue para él a continuación, Xavier Woods avisa a todos de que un día será monarca individual. Ha tenido muchísimo éxito en The New Day pero por sí mismo no ha sido capaz de hacerlo en WWE.

> Xavier Woods asegura que será campeón en WWE

“El viernes pasado por la noche en SmackDown, tuve una lucha por el Campeonato Intercontinental con ‘The Ring General’ Gunther. Como no ves ese título en ningún lado en este momento, puedes adivinar el resultado. ¿Quiero otra oportunidad? Por supuesto. ¿Voy a recibir otra oportunidad? No tengo idea, pero eso no se debe a la falta de habilidad o esfuerzo. Eso es porque este viernes por la noche comienza el WWE Draft, y no tengo idea en qué programa vamos a terminar Kofi y yo, pero una cosa buena que salió el viernes pasado es que tuve la oportunidad de recordarle a cada miembro del Universo WWE que tengo la capacidad de ir cara a cara con cualquiera de nuestros campeones actuales.

“Me he enfrentado cara a cara con nuestros actuales Campeones de Parejas, Sami Zayn y Kevin Owens. Acabo de enfrentarme con el Campeón Intercontinental más dominante que hemos tenido en la memoria reciente, ‘The Ring General’ Gunther. Soy uno de los dos hombres que han recorrido la distancia con nuestro reinante y defensor [Campeón Universal Indiscutible WWE] Roman Reigns, y en realidad todavía tengo que tener el placer de estar uno a uno en el ring con nuestro actual Campeón de Estados Unidos, Austin Theory. Ni siquiera me hagan empezar con el hecho de que Triple H acaba de presentar un nuevo título de peso completo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que independientemente de si termino en Raw o SmackDown, Xavier Woods tiene opciones, y se convertirá en un campeón individual. Puede que no sea hoy, y puede que ni siquiera sea mañana, pero eventualmente, Xavier Woods lo hará”.

