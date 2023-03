Steve Austin: “No estaba en forma en WrestleMania 38”

De todos los momentos memorables de 2022, ninguno fue tan grande como el épico regreso de Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 38 al ring para luchar contra Kevin Owens, para su primera lucha desde 2003. El miembro del Salón de la Fama de WWE dijo que tenía “cero entrenamiento en el ring” antes de la lucha, revelando que usó “Celtic Warrior Workouts” de Sheamus en YouTube como inspiración para prepararse, citando el episodio de Becky Lynch como uno que hizo constantemente para prepararse.

► A WrestleMania sin entrenar sobre el ring

Stone Cold fue el último invitado al video podcast de Ryan Satin, “Out of Character” y estuvo platicando acerca de algunas de las curiosidades de su entrenamiento de cara a la última lucha en WrestleMania 38, la primera tras 19 años.

“Estaba entrenando duro en casa, pero no tenía un cuadrilátero. Una vez llegué a Dallas, tres o cuatro días antes, corrí mucho las cuerdas con Drew Gulak, que es absolutamente maravilloso, un gran talento. Solo un poco de eso y tenía gases. Cuando te digo que estaba en buena forma, estaba haciendo cardio en casa tan duro como podía, pero no podía entrenar en el ring. Es un cardio muy específico y cuando Kevin Owens entra o Drew, son guerreros de la carretera, y ellos ya llevan el cardio ganado a diario con su actividad como Superestrellas de WWE. Fue con poca antelación, pero por mucho trabajo que puse no estaba en forma“.

Aunque la lucha fue universalmente amada por todos, la crítica más dura siempre eres tú mismo y, según Steve Austin, el combate “fue lo que fue”. El miembro del Salón de la Fama dijo que quería dar más a los aficionados, pero que tuvo que tratar de seguir su propio ritmo debido a la falta de entrenamiento en el ring. No quería salir y asustarse, por lo que se tomó algunos momentos para tomar un respiro y reducir la velocidad. Austin no está programado para aparecer este año en WrestleMania, cosa que hasta hace poco se rumoreaba, aunque el propio Austin lo dejó claro.