Nick Aldis no quiere perder el tiempo en IMPACT

Nick Aldis únicamente tiene un objetivo en IMPACT. El Tesoro Nacional no quiere perder el tiempo. Lo sabíamos desde que hizo su retorno en Rebellion 2023 pueso que directamente se fue a encarar a Steve Maclin, que acababa de ganar el Campeonato Mundial Impact. Aunque no será su primer retador pues en realidad será PCO quien luche por el título en Under Siege. Aún así, mientras hablaba recientemente en Tim On Battleground, el que fuera Campeón Mundial de Peso Completo NWA no pretende perseguir otra meta.

Today on the @battlegroundihr, @RealNickAldis drops by for an exclusive interview with @battleonair to talk about his return to @impactwrestling, what's next & more! https://t.co/YmaMjYRdeC — Rock 106.7 (@UtahsRock1067) April 26, 2023

> Nick Aldis, a por el Campeonato Mundial Impact

“Me mostraron el respeto de básicamente decir: ‘Queremos a Nick Aldis como eres. Ven aquí y queremos construir a partir del trabajo que has hecho’. Para poder combinar eso, tengo mucha historia aquí, eso es emocionante. El elenco de IMPACT es de clase mundial. Hay tanta conversación todo el tiempo sobre quién va y viene en WWE y AEW, eso es justificable.

Mientras tanto, miras el elenco de IMPACT, esa es una fila de asesinos. Lo veo como, finalmente, tengo una competencia real y miro a mi alrededor como: ‘Quiero mezclarme con él, quiero entrar allí con él, él y yo sería dinero. Haz tu elección. No te equivoques, si voy a entrar, no quiero perder el tiempo, voy por la correa“.

🇬🇧 UK Trainees/aspiring pros 🇬🇧 I'm hosting 2 seminars in Essex the first weekend of May: Sat May 6 in Harwich:https://t.co/U9FERO41ad Sun May 7 in Purfleet (only 4 spots remaining for this one) – [email protected] for info pic.twitter.com/FwAYS3gRVV — Nick Aldis (@RealNickAldis) April 25, 2023

Y mientras tanto, Steve Maclin está pensando en otros oponentes:

“KENTA. Denme a KENTA. He estado llamando a KENTA durante mucho tiempo. Es un combate que he querido durante tanto tiempo. De acuerdo, me enfrentaré a cualquiera de New Japan, pero KENTA es el que quería en el primer Multiverse, y eso no sucedió, él enfrentó a (Minoru) Suzuki, lo cual está bien, así son las cosas y había otros planes de mi parte. KENTA es uno de esos en los que él es alguien a quien he observado en este negocio y respeto y quiero poner mis bolas en la línea contra KENTA. Quiero ponerme a prueba yendo contra él”.

