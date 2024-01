Sting y Darby Allin quieren el título de duplas de AEW

Resta todavía más de mes y medio para AEW Revolution, y con casi todos los bolentos vendidos ya, la casa Élite no tiene prisa a la hora de ir construyendo el combate de retiro de Sting que veremos allí.

Tras el regreso de The Young Bucks la semana pasada, sugiriendo que ellos serán los últimos rivales, y la consecuente controversia entre la comunidad luchística de internet, anoche en Dynamite, AEW dio continuidad a la historia, pues parece que quiere aprovechar tal runrún.

Por una parte, Matt y Nick Jackson concedieron unas palabras a Renee Paquette, con las que pudimos confirmar definitivamente que pretenden poner fin a la carrera de Sting, pues según ellos, representa una época de la lucha libre merecedora de extinción.

Y minutos más tarde, les tocó el turno a «The Icon» y Darby Allin, con este último de principal portavoz, quien dejó una interesante declaración de intenciones.

Curioso porque quienes portan hoy el título de duplas de AEW son Ricky Starks y Big Bill. Tal vez estos acaben perdiendo los cinturones frente a The Young Bucks antes de Revolution y el retiro de Sting tenga carácter titular. Un estimable extra para el choque, aunque realmente sea innecesario.

